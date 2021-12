Mon fils s’ennuie, que faire ?

12/12/2021 à 13h00 CET

Marie Docteur

« Maman, papa, je m’ennuie. » C’est peut-être l’une des phrases qui nous fait peur d’entendre de la bouche de nos enfants. Et maintenant que les vacances de Noël approchent, on sait qu’ils vont le dire plusieurs fois. Ils n’ont pas d’école, pas d’activités parascolaires & mldr; Les heures libres abondent et les possibilités d’ennui se multiplient.

Comme le dit Kim John Payne de Simplicity Parenting, nous voyons nos enfants s’ennuyer comme « un échec personnel », peut-être parce que nous nous trouvons dans un société obsédée par le faire et ne pas s’arrêter, ce qui nous amène à avoir une liste d’activités pour anticiper ce « problème ».

Eh bien, cassez la liste car ce Noël, nous voulons vous proposer de laisser vos enfants s’ennuyer. Oui parce que s’ennuyer a de multiples avantages pour les enfants, et nous voulons que vous les découvriez ce Noël.

Les bienfaits de l’ennui pour nos enfants

Nous avons interrogé quatre experts sur les bienfaits de l’ennui pour nos enfants, et voici ce qu’ils nous ont dit :

L’ennui développe la créativité

Comme nous le dit toujours le psychologue Rafa Guerrero, « l’ennui est le prélude à la créativité. Si nous ne permettons pas à nos enfants de s’ennuyer, nous ne leur donnons pas la possibilité de développer leur créativité. » Et c’est que, si chaque fois qu’ils s’ennuient, nous leur donnons immédiatement quelque chose à faire, il leur est impossible de penser à d’autres moyens de se divertir.

L’ennui favorise l’autonomie

« Sauver nos enfants de l’ennui n’est pas bon, car nous ne leur donnons pas la possibilité de réfléchir par eux-mêmes à la manière de combler ce vide. S’ils ne peuvent jamais décider quoi faire de leur temps libre, comment vont-ils apprendre à le gérer ?? », dit le psychologue Alberto Soler, qui considère que nous sommes des adultes « qui projettent sur eux notre intolérance à l’ennui. Cette intolérance s’est exacerbée depuis que nous avons le téléphone intelligent. Une horreur du vide nous a envahi dans laquelle on ne peut pas passer plus d’une demi-minute sans être occupé à quelque chose », comme quand on sort son portable en attendant le bus, par exemple.

L’ennui se heurte à la surprotection

Notre peur de l’ennui de nos enfants a beaucoup de surprotection et la poursuite d’un idéal de perfection dans l’éducation de nos enfants, comme le voit le journaliste et auteur d’Hyperpaternité : « En cette course pour atteindre le super-fils que nous portons notre enfance: le temps de jouer et de s’ennuyer et l’acquisition d’autres compétences qui sont également fondamentales dans la vie. Et c’est que, nous dit Eva, « l’éducation n’est pas seulement l’acquisition de connaissances pures et dures, c’est aussi la formation d’un caractère pour les mettre en œuvre (ce qui inclut apprendre à avoir de la patience, la capacité d’effort, l’empathie, la curiosité, la tolérance à la frustration & mldr;) « , et bien sûr aussi apprendre à s’ennuyer.

L’ennui les prépare à la vie

Le premier médiateur de l’enfance met en garde contre la tendance des pères et des mères à rechercher avant tout le bonheur et la joie de leurs enfants : «Eduquer pour que les enfants soient heureux demain n’est pas réel, ce n’est pas vrai. Les pertes et les malentendus font partie de l’existence. Nos enfants doivent apprendre à s’ennuyer, à gérer dans la solitude. Je crois que cette société exige de la vie bien plus que la vie ne peut lui donner & rdquor ;.

L’ennui encourage la créativité et l’autonomie chez nos enfants

Lorsque votre enfant vous dit qu’il s’ennuie, il est interdit de lui donner une tablette ou un mobile

A l’époque où nous vivons, où la technologie est partout, il n’est pas rare de voir des mères et des pères venir à elle lorsque leurs enfants préviennent qu’ils s’ennuient.

« Si à chaque fois que notre enfant s’ennuie, on calme son ennui avec un élément extérieur (mobile, tablette, jeu vidéo…) on ne lui apprend pas à calmer cet ennui tout seul, avec des éléments internes et, à chaque fois qu’il s’ennuie, il devra se tourner vers le téléphone portable », nous alerte le psychologue Rafa Guerrero.

Les clés pour gérer l’ennui de nos enfants

Il est clair que lorsque nos enfants s’ennuient, ils viendront nous le dire pour que nous soyons ceux qui peuvent les sortir de cet ennui. À ce moment-là, nous vous suggérons de faire quatre choses :

Ne pas sortir la bouée de sauvetage

Personne ne meurt d’ennui et il n’est pas très positif que vous les sauvez de ce sentiment. Et par sauveteurs nous entendons vos compétences d’animateur socioculturel, votre catalogue de solutions ou encore d’écrans.

Voyez le bon côté de l’ennui.

Si nous vivons l’ennui comme un problème ou comme une lourdeur ou si nous avons peur, comme le dit Alberto, d’être foutu, peut-être que nos enfants verront l’ennui comme un problème difficile à résoudre. Cependant, si nous leur faisons comprendre que l’ennui est l’occasion de s’arrêter et de réfléchir à ce que je veux et peux faire de mon temps, ils le verront sûrement différemment.

« Calmer l’ennui de notre fils avec un mobile est une erreur. Il n’apprendra pas à se calmer, il aura toujours besoin d’un élément extérieur pour le faire »

Rafa guerrier

Psychologue

Transmettre la confiance qu’ils seront en mesure de trouver quelque chose d’intéressant à faire

Souvent, nous ressentons l’ennui de nos enfants comme une obligation de les sortir de là et, par conséquent, nous les surprotégeons. Mais si nous pensons que ce sont eux qui savent, mieux que quiconque, quoi faire de ce temps et comment s’amuser, si nous leur faisons passer le message qu’ils peuvent gérer leur temps, nous ressentirons sûrement moins de pression et ferons en sorte que nos enfants plus autonome.

Vivez-le comme une opportunité de vous connecter et d’être créatif.

L’union fait la force, et aussi contre l’ennui. Ensemble, vous pouvez sûrement penser à de nombreux jeux, à de nombreuses activités à faire ensemble ou à beaucoup à inventer.