Mon grand acteur de mariage grec Michael Constantine est mort à 94 ans, découvrez le doux hommage de Nia Vardalos

Michael Constantine a été signalé par USA Today comme étant décédé de causes naturelles, chez lui à Reading, en Pennsylvanie, alors qu’il était entouré de sa famille. Gus était le dernier rôle majeur de Constantine, dans une carrière qui s’étendait à la fois à la télévision et au cinéma. Reprenant le rôle dans le spin-off télévisé de 2003, My Big Fat Greek Life, ainsi que la suite cinématographique My Big Fat Greek Wedding 2 en 2016, Michael Constantine avait évidemment une relation de travail approfondie avec Nia Vardalos. Et vous pouvez lire son hommage à lui, via Twitter, ci-dessous :