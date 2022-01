« Mon homme est marié à sa carrière – pourquoi ne prend-il pas de temps pour nous ? »

« Il a même travaillé pendant les vacances de Noël » (Photo : Neil Webb/Metro.co.uk)

« Je suis dans une relation assez récente avec un homme que j’aime beaucoup.

« Il a beaucoup de succès et je l’admire pour cela mais il travaille beaucoup, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il a même travaillé pendant les vacances de Noël.

«Il aime planifier notre temps ensemble à l’avance à cause de son emploi du temps et il n’est plus aussi présent qu’avant.

«Il vérifie fréquemment son téléphone et ses e-mails, et le sexe se sent précipité. Je lui ai dit que j’aimerais que les préliminaires soient plus longs mais cela n’a pas changé.

« Il m’a dit quand nous nous sommes rencontrés qu’il se sentait seul, qu’il voulait une relation et être amoureux, mais il est définitivement ce gars qui est marié à sa carrière.

‘Que fais-je?’

La nature réciproque d’une relation heureuse est clairement quelque chose avec laquelle votre nouveau partenaire a du mal.

« Son travail répond à bon nombre de ses exigences personnelles : estime de soi, respect, autorité, défi et distraction », déclare le Dr Angharad Rudkin. — Mais ce qu’il n’en retire pas, c’est l’intimité.

Alors que vous êtes prêt à lui offrir proximité et connexion, il semble incapable de vous offrir la même chose.

« Après tout, deux êtres humains ensemble ne seront jamais aussi simples qu’une colonne d’entrée et de sortie », ajoute-t-elle.

Il se peut que vos besoins soient trop importants pour lui.

« Pas parce qu’ils sont en fait trop », dit Rudkin, « mais parce qu’il n’a qu’une petite capacité relationnelle et donc tout ce qui nécessite plus va être un défi pour lui. »

Il y a une différence entre une personne qui poursuit son but et ses objectifs et une personne qui utilise son travail pour éviter de se rapprocher des autres à cause de douleurs passées non résolues. Si vous pensez que cela pourrait être lui, alors vous avez des décisions importantes à prendre.

« Nous pouvons nous poser les mauvaises questions sur les relations », déclare James McConnachie. « Nous disons « Je l’aime » ou « il est génial » comme s’il s’agissait de bonnes réponses aux bonnes questions, mais la seule question cruciale est la suivante : vous sentez-vous bien maintenant ? »

Donc, si vous sentez qu’il y a un avenir à la relation, vous devrez lui dire ce que vous nous avez dit.

« Repensez à votre enfance, à vos amitiés, à vos anciens partenaires », dit Rupert Smith. « Vous êtes-vous adapté aux besoins des autres ou avez-vous pu dire ce que vous voulez et vous assurer de l’obtenir ? »

Votre honnêteté pourrait même être le réveil dont il a besoin, ajoute Smith.

« Je ne peux que supposer qu’il a déjà merdé comme ça auparavant et qu’il pourrait avoir besoin d’entendre parler en clair », dit-il. « Il pourrait se retirer dans la sécurité du travail mais, quel que soit le résultat, vous aurez agi avec intégrité et respect de vous-même. »

