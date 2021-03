Mon Hong Kong est maintenant un paradis perdu ⋆ .

Kent Wong à Victoria Peak surplombant le port de Hong Kong en 1975 (avec l’aimable autorisation de Kent Wong)

Au cours de l’année écoulée, l’étouffement de l’indépendance de Hong Kong par la Chine, y compris les récentes accusations portées contre 47 militants et la réécriture des règles électorales, m’a poignardé le cœur, car pour moi et des milliers d’autres Chinois, Hong Kong est plus qu’une ville. C’est une balise.

Quand j’étais jeune homme dans les années 1970, pendant la révolution culturelle chinoise et les années les plus sombres de la Chine sous Mao, j’ai rejoint des centaines de milliers de Chinois désespérés prêts à risquer nos vies pour accéder à la liberté. Entre la fin du printemps et le début de l’automne et dans la nuit, nous traversions les montagnes pour rejoindre la mer, et de là, nous traversions l’eau, jusqu’à six milles selon l’itinéraire, pour rejoindre Hong Kong.

Lors de ma première tentative en 1972, j’ai été pris sur la côte par des soldats de l’Armée populaire de libération. Un an plus tard, j’ai été attrapé par des pêcheurs chinois près de Hong Kong après avoir lutté pendant huit heures dans la mer agitée. Étouffée par l’eau de mer, j’ai pensé à la mort, mais je n’arrêtais pas de me rappeler: «Je dois rejoindre Hong Kong, pour ma mère, mon père et moi-même!»

Des milliers de nageurs de liberté sont morts dans l’eau; trois d’entre eux étaient mes amis. Quand j’ai finalement marché sur le sol de Hong Kong lors de ma troisième tentative, j’ai cru que j’avais atteint le paradis.

À cette époque, Hong Kong était tout ce que la Chine n’était pas: des néons éblouissants, des foules matinales d’hommes d’affaires bien habillés se faufilant dans des gratte-ciel bondés et des cinémas animés qui diffusaient des films hollywoodiens à prix réduit à minuit. Les Hongkongais ont fièrement proclamé: «Hong Kong ne dort jamais!» Mon cœur a applaudi: « Hong Kong est la perle de l’Orient! »

Mon père travaillait au bureau des douanes de Taiwan à Hong Kong lorsque Mao a pris le contrôle de la Chine en 1949. En 1950, il s’est joint à une insurrection patriotique dans son bureau et a emmené notre famille en Chine pour aider la République populaire nouvellement formée.

Plus tard, il a été dénoncé et puni comme un «droitier capitaliste» pendant la campagne du «Grand bond en avant» de Mao. À cause de lui, j’ai été traité de «petit bâtard» pendant la Révolution culturelle et envoyé dans un village primitif pour y être rééduqué par des paysans. Après trois ans de dur labeur et témoin des exécutions publiques d’un groupe de «contre-révolutionnaires», j’ai décidé de m’échapper à Hong Kong – la terre promise pour moi et des milliers comme moi.

L’histoire continue

Bien que j’ai voyagé dans de nombreux endroits à travers le monde au cours des décennies qui ont suivi, seul Hong Kong évoque un désir indescriptible de revenir chaque fois que je pars. Mais maintenant, même en tant que citoyen américain, je n’ose plus visiter Hong Kong.

En 1950, la Chine a «libéré pacifiquement» le Tibet par une invasion armée. En 1989, le monde a été témoin de l’image d’un jeune homme, seul, bloquant les chars lors du massacre de la place Tiananmen. Aujourd’hui, 140 pays ont rejoint l’initiative chinoise Belt and Road, qui traverse le Xinjiang, la province des Ouïghours. Pourtant, seuls 39 pays ont condamné le génocide des Ouïghours par le Parti communiste chinois.

La Chine a gagné. Il continuera à gagner contre les démocraties du monde en utilisant son soft power – une main-d’œuvre assidue et toujours bon marché et un pouvoir d’achat croissant des consommateurs – et un hard power, ainsi qu’un réseau mondial de nationalistes chinois inconditionnels et de militants d’Internet qui soutenir et défendre chacune de ses actions.

La domination croissante de la Chine devrait effrayer toutes les démocraties, même la nôtre. Maintenant que le leader le plus ambitieux et le plus dictatorial depuis Mao est en place, qui sera la prochaine cible de Pékin? Si ce n’est pas Taiwan, qui d’autre? Et après Taiwan, la Chine, avec toute sa puissance économique, deviendra-t-elle un véritable empire mondial?

Et qu’en est-il de Hong Kong?

Les étudiants de Hong Kong sont idéalistes, positifs et pleins de vie. Les habitants de Hong Kong ont envahi les rues pour exiger des changements, pour protester contre les manuels d’histoire que le Parti communiste chinois utilise pour répandre la propagande et pour soutenir la loi fondamentale de Hong Kong, qui était censée protéger l’autonomie de Hong Kong jusqu’en 2047 mais a été gravement sapée par le communiste chinois. Faire la fête.

J’ai fait de nombreux voyages à Hong Kong après mon départ pour l’Amérique en 1975. J’y étais en 2014 pendant le mouvement des parapluies des étudiants. Ils protestaient contre la présélection des candidats au poste de directeur général de Hong Kong par le Parti de la communauté chinoise, ce qui ne figure pas dans la loi fondamentale. C’était une scène politique étrange. Les étudiants ont utilisé des parapluies non pas pour les pluies subtropicales imprévisibles, mais pour se protéger des gaz lacrymogènes de la police. Ils ont installé des tentes dans les rues principales du Central, le quartier des affaires, pour attirer l’attention du public.

La vie en dehors du Central semblait aussi normale qu’elle pourrait l’être. J’ai parlé à plusieurs petits commerçants, certains à l’intérieur du Central, et j’ai été surpris par le soutien presque uniforme des étudiants, et pas une seule voix de critique directe.

Un chauffeur de taxi a déclaré à propos des foules d’étudiants: «C’est bien. Je conduis juste dans la zone occupée, ce n’est pas grave. Il a ajouté: «Une élection libre ne donnerait jamais lieu à un directeur général nommé par la Chine!» J’ai répondu: « Cela se terminera très mal. »

J’avais prévu de visiter Hong Kong après la pandémie, mais cela semble impossible avec l’obscurité tombant sur cette ville. Mon cœur crie maintenant: «Hong Kong, autrefois mon paradis, est à jamais perdu!»

Kent Wong est l’auteur du prochain mémoire, «Swimming to Freedom: My Escape From China and the Cultural Revolution».

Cette histoire a été publiée à l’origine dans le Los Angeles Times.