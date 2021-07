Mon Laferte annonce les dates de sa tournée d’automne en Amérique du Nord

L’artiste chilienne Mon Laferte a annoncé les dates de son prochain tournée américaine à l’appui de son album SEIS. La tournée débutera en septembre avec deux spectacles consécutifs à Seattle, Washington, et se poursuivra jusqu’à la fin octobre où elle se terminera à Tucson, en Arizona.

SEIS est l’album le plus intensément personnel de Mon Laferte à ce jour. Le projet a été inspiré par un documentaire sur Chavela Vargas, la chanteuse mexicaine créditée d’avoir révolutionné mexicain musique ranchera. Créé de manière isolée, l’album puise dans un nouveau domaine d’écriture de chansons pour Mon Laferte avec une nouvelle vulnérabilité.

Dans une critique de SEIS, NPR Music a noté que le projet « m’a rappelé une Édith Piaf chilienne… Il est facile de l’imaginer jouer ces chansons tard dans la nuit dans un petit club quelque part ».

Laferte a déjà collaboré avec plusieurs artistes de renom dont Gwen Stefani et Juanes et apparaîtra sur le prochain Album hommage à Metallica.

Les billets pour la prochaine tournée seront mis en vente le vendredi 23 juillet et peuvent être achetés sur le site officiel de Ticketmaster. Consultez la liste complète des dates de tournée ci-dessous.

Dates de la tournée de Mon Laferté :

14 sept. — Seattle, WA — Neptune

15 sept. — Seattle, WA — Neptune

16 sept. — Portland, OR — Roseland Theatre

18 sept. — San Francisco — Le Maçonnique

19 sept. — Sacramento, Californie — As de pique

22 sept. — Ventura, Californie — Théâtre Ventura

23 sept. — Los Angeles, Californie — The Wiltern

24 sept. — Riverside, CA — Riverside Municipal

26 sept. — Dana Point, Californie — Ohana Festival

29 sept. — Anaheim, Californie — House of Blues

30 sept. — San Diego, Californie — Le Magnolia

03 octobre — Phoenix, AZ — Van Buren

06 octobre — Chicago, Illinois — House of Blues

07 oct. — Chicago, Illinois — House of Blues

10 octobre — Boston, MA — Big Night Live

11 octobre – Washington, DC – Le Fillmore

13 octobre — Brooklyn, NY — Kings Theatre

15 octobre — Raleigh, Caroline du Nord — Le Ritz

16 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Le Fillmore

17 octobre — Atlanta, Géorgie — Tabernacle

19 octobre — Miami, Floride — Fillmore

22 octobre — Houston, Texas — Bayou Music Center

23 octobre — San Antonio, Texas — L’Aztec

24 octobre — Dallas, Texas — House of Blues

27 octobre — Las Vegas, NV — House of Blues

28 octobre — Tucson, Arizona — Rialto