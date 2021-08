Mon Laferte annonce qu’elle est enceinte : “Je suis heureuse, je serai maman”

La chanteuse Mon Laferte vient d’annoncer qu’elle est enceinte. C’est au travers d’un live soudain que la Chilienne a décidé d’annoncer à ses fans qu’après un an d’essais, elle sera enfin maman.

“Je suis enceinte, je ne devrais pas le dire encore car je n’ai pas encore trois mois”, a reconnu l’interprète, qui à 38 ans a choisi d’entreprendre cette expérience.

“C’est un souhait qui m’est venu à la trentaine parce qu’avant je ne voulais pas avoir d’enfants et cela a été une année très difficile, à bien des égards, avec un changement de poids et d’humeur et cela a été difficile et dans le milieu de la pandémie j’ai eu une séparation Avec mon bureau qui était aussi complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j’étais très abîmé et ça a été une merde cette année d’essayer de faire avancer une carrière, de faire de la musique, de être créatif, être là quand je suis dans un autre”, a détaillé.

A travers ses réseaux sociaux, il a récemment montré des images avec son partenaire, le musicien Joel Orta, qui travaille comme chef de production pour ses spectacles.