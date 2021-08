Mon Laferte annonce sa grossesse avec une tendre photo – El Sol de México

Le chanteur chilien, Mon Laferté, a partagé avec ses plus de trois millions de followers sur Instagram l’une des meilleures nouvelles ; est Enceinte.

Mon Laferté À travers une émission en direct, elle annonce qu’elle deviendra bientôt mère, et bien qu’elle mentionne qu’il n’est pas tout à fait juste de partager la nouvelle, car elle n’a pas encore trois mois, elle se sent très excitée ; Il a également révélé qu’il avait eu des moments complexes pendant la pandémie, pour lesquels il avait besoin de partager la nouvelle avec ses followers.

“Tant de choses me sont arrivées en cette année de pandémie, je sens que je ne peux pas continuer à avancer dans la vie si je ne parle pas avec vous et ne parle pas honnêtement, la vérité et tout.”

Elle a dit qu’elle recevait des traitements depuis un an pour tomber enceinte “c’est un souhait qui m’est venu dans la trentaine car avant je ne voulais pas avoir d’enfants et ça a été une année très dure, très difficile avec beaucoup d’hormones, ” elle a dit.

En outre, Mon Laferté Il a souligné qu’en raison du traitement, il souffrait de certaines réactions telles que des changements de poids et des changements d’humeur. Il a également commenté qu’il s’était séparé de son bureau, mais a donné plus de détails à ce sujet.

Elle a avoué que cette année, ce n’était pas si facile pour elle de continuer sa carrière et d’être créative, c’est pourquoi il lui était difficile de continuer ; cependant, il n’a pas attendu pour annoncer la bonne nouvelle qu’il est Enceinte.

“Je ne devrais pas le dire tout de suite parce que je n’ai pas encore trois mois, c’est censé attendre trois mois pour le dire, mais je n’en peux plus, je dois continuer à parler de la tournée et faire des promos, je me sens bien, je ne peux pas avancer et me cacher ou mentir ».

Mon Laferté Il a avoué avoir peur car il doit se reposer donc il lui reste encore quelques semaines avant de pouvoir partir en tournée.

“Je veux pleurer parce que ça a été une année très difficile […] J’ai l’impression d’avoir soulagé mes épaules maintenant en parlant. » La chanteuse a terminé son émission en souhaitant qu’elle chante bientôt pour son public avec un ventre énorme.

De plus, pour le commenter dans le live Mon Laferté a publié une image, dans laquelle il souligne qu’il s’agit d’une de ses premières photographies Enceinte. “J’ai 10 semaines et j’ai peur de le perdre, mais je n’en pouvais plus, tu ne peux pas diriger une carrière et les réseaux sociaux cachent quelque chose comme ça […]”