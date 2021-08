Mon Laferté est enceinte, après un an d’essais !

L’interprète de Tu manques d’amour n’a pas voulu cacher qu’elle avait peur de perdre son bébé, alors elle a dit qu’elle faisait de son mieux pour beaucoup prendre soin d’elle avant de remonter sur scène, ce qu’elle compte être le mois prochain. . Il a également partagé son enthousiasme malgré la difficulté de cette année pandémique.

Sur son compte Instagram officiel, Laferté Il a d’abord mis en ligne une vidéo dans laquelle il a donné tous les détails de cette nouvelle facette qu’il vit puis a partagé ce qu’il a qualifié de “mes premières photos de grossesse”, dans lesquelles on le voit la tête appuyée contre une chaise et avec un maxi robe ornée de volants fuchsia.

lun Il a partagé que cela a été un très long processus pour pouvoir être dans ce moment : “Après un an d’essais, enfin ! Une année d’hormones.” Laferté Il a précisé qu’il a “à peine 10 semaines” et a également avoué qu’il éprouve “la peur de le perdre”.

Malgré tout, elle a aussi souligné qu’il fallait ne plus attendre et partager avec tous ses fans qu’elle sera bientôt maman : “Elle ne pouvait plus me supporter, tu ne peux pas faire carrière et social réseaux cachant quelque chose comme ça, une tournée arrive et je dois télécharger du contenu sur des réseaux et c’est difficile pour moi “.