Mon Laferte et Juanes gagnent gros aux Latin Grammy Awards

Parmi les grands gagnants des Latin Grammy Awards 2021 d’hier soir, Mon Laferté a remporté le matériel pour l’album du meilleur auteur-compositeur-interprète, tandis que Juanes a été récompensé pour le meilleur album pop/rock.

Les autres lauréats incluent Caetano Veloso et Tom Veloso, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta et Juliana Velásquez.

En septembre, l’étoile montante et artiste chilienne Mon Laferte entame une tournée aux États-Unis pour soutenir son album SEIS. La tournée a débuté avec deux concerts consécutifs à Seattle, dans l’État de Washington, et s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois d’octobre, où elle a conclu les choses à Tucson, en Arizona.

SEIS, pour lequel Laferte a remporté le prix, est l’album le plus intensément personnel de l’artiste à ce jour. Le projet a été inspiré par un documentaire sur Chavela Vargas, la chanteuse mexicaine créditée d’avoir révolutionné mexicain musique ranchera. Créé de manière isolée, l’album puise dans un nouveau domaine d’écriture de chansons pour Mon Laferte avec une nouvelle vulnérabilité.

Dans une critique de SEIS, NPR Music a noté que le projet « m’a rappelé une Édith Piaf chilienne… Il est facile de l’imaginer jouer ces chansons tard dans la nuit dans un petit club quelque part ».

Laferte a déjà collaboré avec plusieurs artistes de renom dont Gwen Stefani et Juanes et apparaîtra sur le prochain Album hommage à Metallica.

Toujours en septembre, Juanes, icône du rock latin et artiste primé aux Grammy & Latin Grammy, est parti pour son 2021 US « ORIGINE Tour » – un voyage rapproché et immersif à travers tous les plus grands succès de son passé, combiné aux premières performances en direct des chansons de son album et documentaire ORIGEN récemment sorti et salué par la critique.

Salué comme un « chef-d’œuvre » par Rolling Stone, ORIGEN trouve Juanes retournant à ses premières racines afin de partager une collection scintillante qui réinvente certaines des chansons et des artistes les plus importants qui ont façonné sa propre vision musicale de ses débuts.

Juanes déclare : « Ce projet repose sur l’amour de la musique inculqué par ma famille, l’appréciation de ma culture et la découverte des chansons et des artistes qui ont d’abord complètement remué mon âme. Ce sont les chansons qui résident au plus profond de mon cœur et continuent d’être une carte sur laquelle je reviens constamment pour me rappeler qui je suis, d’où je viens et où je vais. Ces chansons ont toutes été enregistrées en direct, avec l’intention dès le début de les interpréter dans un cadre de concert très spécial. Maintenant que nous sommes en mesure de recommencer à nous réunir, je suis incroyablement excité d’apporter l’intimité et l’énergie puissante de ces chansons directement aux fans à travers les États-Unis.

Visitez le site Web Latin Grammy pour une liste complète des gagnants.