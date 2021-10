Mon Laferte fait une collaboration épique.

Il s’avère que le 20 octobre, Mon Laferte a été invitée à effectuer une collaboration avec une artiste talentueuse qui rompt définitivement avec et plus avec cette nouvelle œuvre qu’elle a sortie, nous vous dirons tous les détails de la chanson, « We think » .

« We Think » est sorti le 20 octobre sur toutes les plateformes numériques et la chanson est originale de la chanteuse et compositrice Nicki Nicole, ce clip vidéo de la chanson officielle de Nicki Nicole en collaboration avec Mon Laferte a eu trop de succès puisqu’à ce jour il en compte presque 1 million 200 000 vues sur la plateforme YouTube, et dans la vidéo vous pourrez voir une série de scènes dans lesquelles vous pourrez pleinement voir l’authenticité de la chanteuse Nicki Nicole et bien sûr de Mon Laferte, c’est une sorte de compilation de dizaines de documentaires ou Behind Scenes, où l’on peut voir des moments importants de la vie de Mickey Nicole et Mon Laferte.

Cette chanson a beaucoup à voir avec la culpabilité, elle a à voir avec la façon dont une personne peut faire des erreurs dans une relation et quand elle se termine, elle peut avoir tous ces regrets à propos de ce que vous auriez pu ou n’avez pas fait dans cette relation.

Mais la réalité est que tout doit se passer comme il se doit, et ce qui est certain, c’est que dans chaque relation, vous apprenez toujours ce que vous devez et ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez et ce que vous ne devez pas permettre, comme il est dit. Nicki Nicole et Mon Laferte dans cette nouvelle chanson intitulée « We think ».