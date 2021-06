Mon Laferte, Juanes et Miley Cyrus rejoignent le nouveau The Black Album de Metallica – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Metallica célèbre cette année le trentième anniversaire de son Black Album et le fera avec une réédition de cet album emblématique auquel participeront plus d’une cinquantaine d’artistes internationaux et dont les recettes des ventes iront à des causes caritatives, rapporte le groupe californien sur son site internet.

Des artistes de styles différents tels que Juanes, Miley Cyrus, Elton John, J. Balvin, Biffy Clyro, Mon Laferte ou encore David Gahan (Depeche Mode) feront partie du casting de 53 voix qui reprendront les grands classiques de ce groupe de métal légendaire tels comme « Nothing Else Matters », « Enter Sandman » ou « The Unforgiven », dans cette réédition remasterisée qui sera mise en vente le 10 septembre prochain.

De plus, il sera édité dans toutes les versions possibles, avec un « coffret deluxe » qui comprendra l’album original remasterisé sur vinyle et CD, un « picture disc » (disque illustré) de « Sad But True », l’EP (extension version) de « Live at Wembley », un double LP de « Live in Moscow », deux CD d’interviews, cinq de mixes, six CD et DVD de spectacles vivants et une bibliothèque de 120 pages avec des images inédites.

Il y aura également d’autres articles tels que des laissez-passer de tournée, des médiators, une chemise à lettres, trois lithographies et un cordon commémoratif.

Tous les bénéfices des ventes et des téléchargements iront à la fondation “All Within My Hands”, du groupe américain lui-même, et à plus de cinquante autres associations caritatives choisies par chacun des artistes invités sur cet album.

The Black Album était le cinquième album studio de Metallica sorti en 1991 et est devenu l’œuvre de métal la plus vendue de l’histoire avec plus de 22 millions d’exemplaires certifiés dans le monde.