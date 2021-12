Mon Laferté précise : "je vais accoucher sur scène"

Le célèbre chanteur Mon Laferte a récemment déclaré qu’elle aimerait accoucher sur scène, mais je dis ce point comme une blague, ou cela pourrait ne pas l’être.

Et la chanteuse l’attend bébé pour mars prochain, et a raconté comment il a vécu cette étape.

Les choses ont eu leurs complications telles que la peur de chanter en direct, car en raison de son état, il est essoufflé et peut ne pas atteindre les notes extrêmes qu’il aime exploiter.

Mais, c’est quelque chose qui est sans doute tout à fait normal, car même la chanteuse Evaluna, qui est aussi Enceinte, vit la même chose.

Cela peut vous intéresser : Daniel Bisogno et Pedro Sola qualifient Mon Laferte de ridicule

Ils m’ont toujours dit que les trois premiers mois étaient les plus difficiles et ensuite ça allait être ma vie normale et j’ai dit, bon, partons en tournée après un an et demi sans être sur scène (à cause de la pandémie) et une tournée aux États-Unis a été la première chose que nous avons faite, environ 28 concerts », se souvient-il.

Et c’est que malheureusement elle n’a pas compté sur le fait que la grossesse l’a rendue plus fatiguée, les brûlures d’estomac, le hoquet, la rétention d’eau, les maux de dos, ces petites choses, pourtant je précise que le processus a été très noble, comme il a pu faire son travail et il s’est senti incroyable sur scène même si cela lui coûte de l’air.

L’autre jour, j’ai eu une bite », ajoute-t-il.

A noter qu’au cours de cette semaine, la chanteuse offrira des récitals au Théâtre Métropolitain, qu’elle espère être les derniers de l’année.

Au cours des récitals, la femme andine vivant au Mexique depuis plus d’une décennie interprétera des chansons de l’album « Seis », un récent lauréat d’un Grammy latin, qui en 2022 remportera le Grammy mondial dans la catégorie du meilleur album régional.

En revanche, Mon Laferte ne souhaite pas encore communiquer le sexe de son bébé. Elle dit qu’elle doit avoir un répertoire de berceuses, la première étant « Niña », qu’elle a écrite avant de tomber enceinte.

Maintenant, il bouge beaucoup et donne des coups de pied et de pied. Il écoute de la musique, en particulier de la batterie et des mouvements. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai assisté à certains spectacles et avant de monter, je deviens nerveux, ça commence à bouger, mon estomac devient dur et j’ai peur de ne pas pouvoir chanter parce que j’ai des chansons vocales difficiles et maintenant c’est me coûtant trop de chansons des notes hautes ou des notes longues, parce que je n’ai pas d’air », détaille-t-il.

Par ailleurs, le dernier single de la chanteuse chilienne basée au Mexique, Mon Laferte, « Algo es mejor », exprime le changement d’émotions et de mentalité qu’elle a connu dans sa vie depuis qu’elle a voulu devenir mère.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en août dernier, la chanteuse de 38 ans a confirmé à ses followers qu’elle était enceinte et a affirmé faire la connaissance d’une nouvelle version d’elle qu’elle n’avait jamais connue.