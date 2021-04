Mon Laferte présente la pochette de son nouvel album

Mon Laferte a partagé la couverture de son nouvel album, où apparaît une version enfantine d’elle-même, portant un taureau dans ses bras. Ce matériel s’appelle Six et sortira le 8 avril. «Prenez votre pantalon», a écrit le Chilien dans la légende.

Cette nouvelle œuvre suscite beaucoup d’attente compte tenu du voyage à travers les différents styles que le triple lauréat des Grammy Awards latins a présenté ces dernières années. Il faut se rappeler qu’il y a quelques semaines, il s’est même aventuré dans la région mexicaine avec le single Se me va a burmar el corazón, qu’il interprète aux côtés de l’Arrolladora Banda el Limón.

Comme il l’a déclaré dans une interview publiée par El Sol de México, son inspiration pour ce rythme était les disques de Chavela Vargas qu’il a écoutés pendant la pandémie, qu’il a décrit comme «un artiste qui n’a rien demandé aux artistes masculins.

Cet album intervient un peu plus d’un an après la sortie de Sola con mis monstruos, qui a reçu de très bonnes critiques grâce aux deux chansons hommage à Edith Piaf et Violeta Parra (El gavilán et La vie en rose).