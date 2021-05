«Mon mari était totalement là! ⋆ 10z viral

La plupart des émeutiers de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole ont été identifiés via leurs propres comptes de médias sociaux, car beaucoup ont diffusé l’action en direct ou partagé des photos d’eux-mêmes à l’intérieur du bâtiment après que les barrières aient été franchies. Enhardis par ce qu’ils percevaient comme suivant les ordres de leur président, ils ont documenté chaque instant pour la postérité, se centrant au milieu de l’action.

D’autres semblaient un peu plus avertis, ne tenant plus leur téléphone et évitant d’être filmés. Un émeutier, Gary Edwards, a tenté de rester anonyme dans les jours et les semaines qui ont suivi l’insurrection qui ne s’est pas déroulée comme le pensaient les fidèles de Trump. Edwards a sagement maintenu un profil bas en ligne après avoir vu d’autres participants faire face à des conséquences désastreuses qui pourraient les amener à passer des décennies en prison.

Le problème est que la femme de Gary a fait exactement le contraire.

WASHINGTON, DC – 06 JANVIER: les manifestants se rassemblent le deuxième jour des événements pro-Trump alimentés par les allégations persistantes de fraude électorale du président Donald Trump dans le but d’annuler les résultats avant que le Congrès ne les finalise lors d’une session conjointe du 117e Congrès mercredi, 6 janvier 2021 à Washington, DC. (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

Lynn Feiler Edwards s’est tournée vers son Facebook pour dire au monde à quel point elle était fière de la tentative de son mari insurrectionnel d’empêcher le Congrès de certifier les résultats d’une élection présidentielle légitime. Edwards s’est vanté auprès de ses copines de la visite extra macho de son homme à Washington:

«D’accord mesdames, laissez-moi vous dire ce qui s’est passé alors que mon mari était là à l’intérieur de la rotonde du Capitole. Il y avait un petit groupe de jeunes hommes vêtus de vêtements militaires qui ont crié «on entre!» Ils ont fait tomber la barricade, ont gravi les marches, ont cassé une fenêtre et sont montés. Ils ont cassé des meubles. Puis a procédé à l’assaut des planchers. La foule a suivi pour se tenir sur les balcons. Quand cela s’est produit, la police était en train de ne rien faire même après la culasse [sic]. Gary contourna le fond du bâtiment et monta les escaliers en marchant directement dans la rotonde. Il s’est tenu là et a entendu et vu des explosions de gaz lacrymogène. La police était juste à côté de lui alors que Gary leur versait de l’eau sur les yeux. Il est resté pour discuter avec les policiers qui étaient calmes. Avant que Gary n’entre, une femme a manifestement été abattue. . . . »

Le message maintenant supprimé a continué: «Gary s’est promené avec des drapeaux américains. Gary a franchi la porte de la rotonde. Discuter avec les policiers qui étaient très calmes. Les gens san[g] la bannière étoilée 2 fois a alors commencé à chanter la maison de qui? Notre maison! Lorsqu’on leur a demandé de partir, ils l’ont fait. . . . C’étaient des gens qui ont vu leurs droits leur être enlevés, leurs votes volés, leurs fonctionnaires violant les constitutions de leur pays et des gens qui n’ont pas la possibilité de voir des preuves. »

ENCORE UN AUTRE PENNSYLVANIEN inculpé dans l’insurrection du Capitole des États-Unis. Les autorités fédérales disent que Gary Edwards était à l’intérieur du Capitole le 6 janvier et citent les publications Facebook de sa femme dans le chargement de documents Commençant par «Okay mesdames, laissez-moi vous dire…» pic.twitter.com/RKgIflQPgY – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 5 mai 2021

Gary Edwards a été arrêté mardi par les autorités fédérales à Churchville, en Pennsylvanie, et «libéré dans des conditions normales», a rapporté le ministère de la Justice. En raison de ce que Mme Edwards a révélé sur Facebook, elle a fourni une piste au FBI.

La condamnation d’Edwards n’a pas encore été fixée.