Mon méchant préféré de la série ⋆ 10z viral

** Spoilers pour Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? jusqu’à l’épisode six.**

La série Disney+ de Marvel Et si… ? a proposé une variété de fanfics AU où tout ce que nous pensions savoir sur nos personnages préférés de Marvel Cinematic Universe a été retourné, de côté et en dessous.

Bien que cela nous ait donné une nouvelle vision de nos héros, cela nous a également donné de très bons méchants qui finissent, à bien des égards, par réussir. Il y a eu plusieurs univers où les Avengers sont tués et un où le monde entier a disparu. Franchement, il y a eu plus de fins négatives que positives, ce qui, je suppose, est l’avantage d’avoir des univers alternatifs continus.

Cela étant dit, le dernier épisode, où Killmonger sauve Tony Stark lors des événements du premier Iron Man, est l’un des lieux les plus intrigants que nous ayons vus jusqu’à présent, du moins, à mon avis. Bien que j’aie tendance à aimer les prises de vue les plus folles « n’arrivera jamais », ce scénario étant si plausible est l’une de ses plus grandes forces.

Quand j’ai vu pour la première fois Killmonger sauver Tony dans toutes les publicités pour Et si… ? Je pensais que nous obtiendrions plus un angle « Copain copain de Tony et Killmonger ». Oui, je pensais en fait que nous obtiendrions un Killmonger héroïque. Après tout, nous avons eu un Thanos “Je peux admettre quand je me trompe” dans l’épisode de T’Challa. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que ce serait le même Killmonger que celui que nous avons rencontré dans le MCU, maintenant avec plus de ressources et, plus important encore, le soutien de quelqu’un comme Tony Stark.

Rien à propos de Killmonger n’a changé (sauf pour lui qui aime l’anime, mais je suppose que cela n’est jamais apparu dans Black Panther). Si quoi que ce soit, puisque l’épisode s’est concentré sur lui, nous avons pu voir à quel point il pouvait être calculateur, et j’ai adoré chaque minute. Killmonger a l’impression de jouer constamment aux échecs, mais les gens autour de lui ne se rendent pas compte qu’ils font tous partie de son jeu. À un moment donné de l’épisode, je me suis tourné vers ma femme et j’ai crié : « D’accord, QU’EST-CE que Killmonger veut réellement ? De quel côté est-il ?!”

Parce qu’à chaque fois que je pensais avoir compris, il finissait par faire quelque chose qui foutait cette personne en l’air !

Killmonger joue parfaitement les deux côtés tout en étant étrangement honnête sur ce qu’il ressent, je pense? En fait, je crois qu’il ne voulait pas avoir à tuer Tony, et j’ai vraiment l’impression qu’il est heureux d’être à Wakanda.

Cependant, rien de tout cela ne signifie qu’il n’est pas prêt à blesser qui il doit pour obtenir ce qu’il veut.

Il y a quelque chose de glaçant dans le fait qu’il discute avec T’Chaka à propos de N’Jobu, ce sentiment de peur pressant parce que vous attendez que Killmonger se venge de la mort de son père (depuis que T’Chaka a tué N’Jobu). Cela s’accompagne d’un certain niveau d’inconfort, car Killmonger est clairement un homme patient. A chaque fois que je pensais : “Ça y est, c’est quand Killmonger détruit Wakanda”, il faisait le contraire. Il a amené ces “Gundams” à Wakanda, mais les a désactivés pour donner l’impression qu’il était de leur côté, puis les a réactivés pour les prendre au dépourvu… puis a aidé à les détruire.

Ma première réponse :

via GIPHY

Ma réponse quand j’ai réalisé que Killmonger est un mf’er rusé qui joue le long jeu :

via GIPHY

Ce qui rend cela si intéressant, c’est que nous aurions pu facilement obtenir cette histoire. Killmonger étant là où se trouvait Tony à ce moment-là n’est pas du tout incroyable, et tout ce qui a suivi était exactement le caractère de, eh bien, toutes les personnes impliquées. Tony ferait tellement confiance à Killmonger qu’il offrirait ses ressources, Killmonger garderait les apparences avec Tony, et même Klaue, jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin, et tout cela conduirait les Wakandans à continuer de ne pas faire confiance aux autres du monde (et, d’un autre côté, le reste du monde ne leur fait pas confiance).

Beaucoup de Et si…? les épisodes se terminent sur une sorte de cliffhanger “oh sh * t”, mais celui-ci m’a vraiment laissé tendu. Nous voyons que Shuri et Pepper vont faire équipe pour essayer d’arrêter Killmonger, mais puisque Killmonger a plusieurs longueurs d’avance sur tout le monde, vous vous demandez COMMENT ils vont l’arrêter. C’est pourquoi j’ai tant aimé cet épisode. Killmonger peut, clairement, gagner dans un combat, mais il devait aussi être plus intelligent que tout le monde autour de lui. Il y a quelque chose de plus intrigant lorsqu’un héros doit faire plus que battre le méchant, mais il doit démêler son plan et, en outre, prouver qu’il est même un méchant pour commencer.

Shuri et Pepper doivent faire plus qu’arrêter Killmonger ; ils doivent prouver qu’on ne peut pas lui faire confiance, et puisqu’il est si bien avec Wakanda (et puisque T’Chaka, très probablement, se sent TRÈS coupable à propos de N’Jobu), il faudra beaucoup de temps pour que les gens voient comment mauvais Killmonger est.

Ouais, je suis en fait un peu déçu que nous n’en obtenions pas plus, parce que j’adorerais voir Killmonger et Shuri se battre l’un contre l’autre.

Donnez-moi plus de méchants intelligents, c’est ce que je dis, surtout ceux qui peuvent « le faire en freestyle » quand ils le doivent.

