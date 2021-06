Mon message pour les baptistes du Sud à la convention : Repentez-vous ! 10z viral

Dissimulation d’inconduite sexuelle, allégations de racisme et intimidation de ceux qui souhaitent s’exprimer mais ne le peuvent pas de peur de perdre leur emploi. Cela ressemble aux voies dysfonctionnelles du monde, n’est-ce pas ?

Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes auxquels la Southern Baptist Convention (SBC) sera confrontée cette semaine alors que ses 16 000 « messagers » se rassemblent à Nashville. Au lieu d’obéir à leur prétendu chef, qui a dit : « Je vous donne un nouveau commandement. Aimer l’un l’autre. Comme je vous ai aimés, vous devez vous aimer les uns les autres » (Jean 13 :34), ils se chamaillent.

Quel terrible témoignage pour ceux qui ne partagent pas leur foi. Une partie du conflit a à voir avec l’interprétation des Écritures. Les baptistes du Sud voient d’autres dénominations qui sont devenues théologiquement libérales et se sont précipitées pour suivre les schémas de pensée d’un monde qu’ils considèrent comme déchu et craignent que la même chose ne leur arrive. C’est une préoccupation légitime, mais la façon dont elle est débattue est embarrassante.

Les tensions entre l’Église et l’État sont aussi anciennes que l’Église et l’État. Les fondateurs ont écrit dans le premier amendement que si le Congrès ne pouvait pas établir une église officielle pour la nation, il ne pouvait pas non plus interdire le «libre exercice» des croyances religieuses. Les tribunaux et les confessions se sont efforcés de trouver le juste équilibre entre les deux depuis avant la fondation de la nation et en particulier ces dernières années, alors qu’un programme laïc apparaît de plus en plus dominant dans la culture moderne.

Les baptistes du Sud et les chrétiens les plus conservateurs croient en la caractérisation de Satan dans Genèse 3:1, où il est décrit comme « rusé » ou « subtil ». Comment de tels traits de personnalité se manifesteraient-ils pour faire dérailler l’objectif principal du SBC, qui est de partager leur foi avec les autres ? Si j’étais Satan (pas de lettres, s’il vous plaît), j’inciterais les gens à me combattre, au lieu d’obéir à leur Maître. Je séduirais particulièrement les gens à se concentrer sur l’approbation des politiciens au point où cela peut diluer leur message plus puissant et qui change la vie.

L’Écriture, à laquelle les baptistes du Sud professent croire, a beaucoup à dire sur la foi mal placée. Quand David était roi d’Israël, il a écrit : « Ne placez pas votre confiance dans les princes, dans les êtres humains qui ne peuvent pas sauver. (Psaume 146:3). Jésus a dit que son royaume n’est « pas de ce monde » (Jean 18 :36). Cela semble définitif.

Que doivent faire les baptistes du Sud ? Wallace Henley, un ancien collaborateur de Richard Nixon à la Maison Blanche, me dit qu’après la révélation des actes de l’administration sur le Watergate, il a écrit un mémorandum au président. Dans ce document, il dit qu’il “a exhorté le président à aller à la télévision nationale et à dire au peuple américain que ce genre d’activité politique n’allait pas être autorisé dans sa campagne, et qu’il allait personnellement prendre en charge l’enquête pour découvrir le les détails, les personnes impliquées, etc., et veiller à ce que le tout soit mis en lumière, plutôt que de dissimuler et de publier des communiqués de presse aseptisés. J’ai découvert plus tard que mon mémo et d’autres du même genre n’ont jamais dépassé les gardiens et le bureau du président.

Henley conseille à la direction du SBC d’ouvrir la convention par une déclaration : « Il y a une crise majeure dans notre dénomination. Voici ce que nous savons. Voici ce que nous allons faire à ce sujet.

Il ajoute : « Prenez une leçon de la Maison Blanche de Nixon : les dissimulations (même l’apparence d’une dissimulation) sont beaucoup plus destructrices que la froide et dure vérité. Jusqu’à présent, tout ce que j’ai lu sur cette débâcle ressemble à la vieille danse à claquettes qui a été jouée il y a près de 50 ans à Washington. »

Si le SBC suivait ce conseil, ce serait un bon début.