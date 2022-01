« Mon objectif est de surmonter l’année dernière, mais ce sera difficile »

01/05/2022 à 17:11 CET

Jon Rahm arrive à Hawaï pour le Tournoi des Champions Sentry, complètement reposé, heureux d’avoir passé du temps en famille et préparé pour les défis qui lui sont présentés en ce 2022.

« Je me sens bien, très heureux et avec un esprit et un corps reposés », a-t-il déclaré lors de sa comparution devant les médias, avant le tournoi. « Je suis prêt à commencer l’année, avec pour objectif de battre l’année dernière, mais ce sera difficile & rdquor ;, averti le numéro un.

Et parmi ces défis, rester en tête du classement mondial, quelque chose qui lui plaît mais ne l’obsède pas non plus. « C’est quelque chose que vous devez gagner, je suis numéro un à cause de la façon dont j’ai joué l’année dernière.donc si je veux rester comme ça, je dois continuer à jouer au même niveau & rdquor;, a-t-il déclaré.

A la recherche de votre meilleur golf

« Je me concentre sur moi-même, j’essaie d’améliorer mon golf, et si je peux le faire, tout ira tout seul. Je ne pense pas constamment que le numéro deux vient pour moi, j’essaie juste de jouer du mieux que je peux. et j’espère gagner un tournoi & rdquor;, a commenté celui de Barrika.

Les objectifs pour 2022 sont clairs pour lui. « Je vais essayer de me remettre de l’an dernier, mais c’est difficile. Ha eu une année 2021 cohérente, avec une victoire, mais accepterait moins de cohérence et plus d’une victoire & rdquor;, a-t-il commenté dans sa lettre aux mages. « Dans ce sport, il est difficile de gagner, un seul le fait, donc vous ne pouvez pas penser que terminer deuxième est perdant, mais mon objectif est d’avoir une meilleure année & rdquor ;.

Il a rappelé avoir réalisé pas moins de 16 Top10″ avec l’astérisque du Mémorial où je n’ai pas pu terminer. Si vous m’aviez dit que lorsque je changerais de matériel j’allais avoir cette année, peut-être que je le croirais, mais j’étais préparé pour quelques mois difficiles & rdquor;.

Trop d’usure

Ces moments difficiles sont arrivés à la fin de la saison dernière où son corps et son esprit en disaient assez et dans ses deux tournois en Espagne, il a déjà montré son usure de deux saisons quasi consécutives à cause du covid19.

« C’est une longue histoire », a-t-il expliqué. « Tout a commencé lorsque nous avons relancé la compétition après covid19. Il y avait beaucoup de golf et j’ai fini avec deux victoires, jouant bien les Majors, avec un Master en novembre & mldr; & rdquor;

« Puis, quand tout le monde a fait une pause, est venu le changement de constructeur et j’ai dû travailler dur, plus que jamais. Puis le Mémorial est arrivé avec le covid19, j’étais papa, j’ai gagné l’US Open, j’ai joué au golf incroyable puis j’ai joué à la Ryder Cup. Quand c’était fini j’étais complètement épuisé de l’année et demie précédente & rdquor ;, il a dit.

« Après être allé en Espagne, j’avais besoin de repos, pour moi et ma famille, donc ça a été un bon moment de repos, agissant en tant que père et mari.ou. Maintenant, il a la force de recommencer & rdquor;, a-t-il terminé.