“Mon objectif ultime est d’entraîner Chelsea”

26/05/2021 à 20:46 CEST

Daniel Guillen

Ancien joueur de Chelsea, John Terry, a reconnu que son plus grand rêve est de diriger le club londonien pour le Times: “Mon ambition est très claire. Il y a un objectif final pour moi et c’est d’entraîner Chelsea. Mon équipe sera très organisée, préparée et avec quatre défenses “.

Le Britannique, qui Il est actuellement l’assistant de Dean Smith chez Aston Villa, a reconnu qu’il était heureux à Birmingham et qu’il ne quitterait pas le club sans une offre intéressante: “J’ai besoin de quelque chose de spécial pour sortir d’ici. Il me reste un an à Villa et je suis dans une position privilégiée car je ne suis pas pressé. Je veux être numéro un, mais j’y arriverai à un moment donné”.

L’ancien capitaine de l’équipe anglaise poursuit sa formation en tant qu’entraîneur et déjà a été sondé par diverses équipes telles que Bournemouth, Crystal Palace ou Sheffield United. Le défenseur a assuré que le seul club dans lequel il n’irait pas serait Tottenham: “Spurs est le seul à ne pas accepter. Jamais. Je suis presque sûr qu’il ne serait pas non plus le bienvenu à West Ham.”.

Acteur historique de la blues

John Terry est le troisième joueur à avoir porté le plus souvent le maillot de Chelsea: 717 apparitions dans lesquelles il a conquis cinq Premier League, cinq FA Cup et une Champions League. Le défenseur historique de la Premier League cherche à fermer le cercle en entraînant Chelsea, comme l’a fait récemment Frank Lampard.

L’actuel Chelsea, entraîné par Thomas Tuchel, Il affrontera une nouvelle finale de Ligue des champions dans laquelle il affrontera Manchester City de Pep Guardiola. Après avoir échoué à battre Leicester en finale de la FA Cup et à assurer sa participation à la Ligue des champions 2021/22, Les blues cherche à devenir la meilleure équipe d’Europe.