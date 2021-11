16/11/2021 à 16h45 CET

.

L’éducatrice sociale de la maison d’accueil de la Diputación de Bizkaia où les filles du mariage formé par Bara N. et Maguette Mbeugou, après la le mari tuera la femme en 2018, a rapporté que l’aîné, âgé de 4 ans à l’époque, racontait spontanément différentes situations que « mon père a coupé ma mère avec un couteau ».

« Autant le plus âgé que le plus jeune, 2 ans, ils pleuraient toutes les nuits avec une grande angoisse en appelant leur mère; La petite fille ne s’est pas exprimée, bien qu’elle sache parler, elle semblait une fille sans vie, je n’ai rien vu de tel en mes 15 ans d’expérience… et l’aînée a dit que sa mère était très malade, pleine de tomates et qu’elle a dû être emmenée chez le médecin pour qu’ils lui mettent des pansements », a déclaré l’éducateur lors de la troisième session de ce procès pour meurtre qui s’est tenue ce mardi au tribunal de Biscaye.

Les événements jugés se sont produits le 24 septembre 2018 au domicile familial de la rue Ollerías, à Bilbao, lorsque la jeune sénégalaise Maguette Mbeugou, 25 ans, a été poignardée à mort en présence de ses filles, qui ont vécu seules avec le corps sans vie de leur mère pendant plus d’une journée. Le corps portait 84 coups de couteau et la femme est décédée la gorge tranchée.

Le parquet et les différentes accusations portées au nom du frère de la victime, la mairie de Bilbao et le conseil provincial de Biscaye considèrent le mari et le père des filles comme l’auteur de ce meurtre, et des crimes d’abandon de mineurs et d’abus habituels , pour ceux qui demandent des peines proches de 40 ans, tandis que la défense soutient que c’est l’épouse qui a initié l’attentat et que dans la lutte, l’accusé l’a tuée, pour laquelle il demande 8 ans pour un crime d’homicide.

Outre l’éducatrice, l’assistante sociale de la mairie qui a soigné Maguette Mbeugou au cours des neuf mois précédant son assassinat et après qu’elle se soit rendue à l’hôpital Basurto avec une crise d’angoisse a également témoigné ce mardi. Là, il a dit aux agents de santé qu’il avait subi des abus physiques, mentaux et économiques pendant des années..

Plus tard, elle a dit à l’employée que son mari l’avait giflée, bousculée et frappée à coups de pied, et qu’il l’avait menacée de la tuer à un moment donné en disant : « Soit je me suicide, soit je te tue. La femme a déposé une plainte auprès du tribunal pour violences sexistes et a demandé une protection, mais le mari a été acquitté et la justice lui a refusé la protection.

Lors de la séance de ce lundi, plusieurs Ertzainas ont également déclaré avoir participé à l’arrestation des accusés et à l’instruction de l’affaire.

Selon ce qui a été rapporté, après avoir tué sa femme, Bara N. s’est rendu à Mutriku (Gipuzkoa) chez un ami. Là, ils l’ont arrêté alors qu’il tentait de s’échapper par une fenêtre de la maison. Dans un premier temps, il a dit aux agents qu’il avait eu « un problème avec sa femme et qu’il était l’auteur des événements », mais plus tard, dans les commissariats, il n’en a pas dit plus et son attitude était « froide et absente ».

« C’était comme si le film n’était pas avec lui, comme si vous parliez de la météo. Il n’a pas posé de questions sur ses filles, seulement sur sa situation », a expliqué l’une des ertzainas.