« Mon père n’était pas seulement le football, il était la joie de vivre »

25/03/2021

À 22:32 CET

.

Diego Armando Maradona Junior, fils du légendaire footballeur argentin, qui a reçu ce jeudi la nationalité argentine à Rome, s’est souvenu de son père à un moment si spécial et, dans une interview avec Efe, a expliqué pourquoi Maradona était une référence pour des millions de personnes: son père n’était pas «seulement le football», mais était «la joie de vivre».

«Nous vivons à une époque où il est difficile de trouver des personnes qui transmettent la joie. C’était le dernier. Mon vieil homme était le seul footballeur à avoir joué un match comme l’Argentine-Angleterre, dans un match revanche politique, C’était quelque chose de merveilleux dans une période difficile pour nous », a-t-il déclaré à propos de la mythique victoire de Maradona avec deux buts en Coupe du monde 1986 après la guerre des Malouines.

Maradona Junior, née à Naples en 1986, était fière de recevoir le passeport argentin: «C’est une fierté pour moi, aujourd’hui je réalise un rêve, c’est un jour spécial que je n’oublierai pas. C’est un de ces jours où il est difficile de trouver les mots, je ressens une énorme émotion. »

La star argentine, décédée il y a à peine quatre mois, « sait » que ce jeudi, ils lui ont accordé la nationalité argentine et il est « fier et heureux », a déclaré son fils, qui se sent argentin parce que Maradona a véhiculé « le sentiment et l’amour pour le drapeau. et les gens « .

« Avoir ce passeport chez moi sera un honneur, une grande joie, cela signifie beaucoup de choses: s’identifier à mon peuple ou qu’ils ne m’appelleront plus ‘el tano’ – l’appel que les émigrants italiens reçoivent en Argentine-« , Maradona Júnior célébré après avoir reçu cette reconnaissance lors d’une cérémonie avec le consul Ana Tito.

Le fils que Maradona a eu avec Cristiana Sinagra pendant son séjour à Naples est un fier Napolitain: il travaille à la radio de la ville italienne dans une émission sur le football et sur l’équipe dont il est fan, Naples.

Il étudie également pour devenir entraîneur, un métier qu’il aimerait occuper car il « aime le football », et aussi il sait clairement quelle équipe il aimerait entraîner – « évidemment Napoli, je suis fan et Napolitain » – mais aussi qui ne l’est pas: « Je ne vais pas entraîner la Juventus ».

« J’ai grandi sur le court de Naples parce que je vais regarder les matchs depuis 31 ans; depuis que j’ai quatre ans, mon grand-père m’a fait connaître le San Paolo de l’époque », un domaine qui s’appelle maintenant Diego Armando Maradona en hommage à l’ancien joueur est décédé.

« C’est une grande fierté parce que je parle à ma femme et je lui dis, » la cour de Naples porte mon nom « , parce que mon nom est comme mon vieil homme », a-t-il plaisanté, avant de célébrer que « c’est une fierté » qu’à l’avenir, leurs enfants « iront voir les matchs de Naples au stade Diego Armando Maradona ».

Si vous devez dire qui était le meilleur joueur du monde, vous le savez clairement: votre «vieil homme»; Et si vous devez choisir un joueur actif, vous ne doutez pas, il semble que votre compatriote de ce jeudi Leo « Messi est le meilleur ».« Messi a une grande qualité, Cristiano a un peu baissé le niveau. Il me semble qu’aujourd’hui nous devons parler entre Messi et Mbappé, mais l’Argentin pour l’instant est un peu plus haut », a déclaré Maradona Junior à propos des futures stars du football.

Le travail des jeunes footballeurs espagnols se distingue également: « J’aime Ansu Fati, c’est un gamin que j’aime beaucoup, et j’aime aussi le milieu de terrain du Barça, Pedri, mais je ne vois pas la qualité et le talent de Mbappé en eux. «

Bien que Maradona Júnior ait maintenant la nationalité argentine et italienne, Il sait clairement quelle équipe il soutiendrait lors d’une hypothétique finale Argentine – Italie lors de la prochaine Coupe du monde: « Argentine. Il a remporté le dernier en 1986 et j’aimerais que Messi puisse gagner une Coupe du monde, car il le mérite. «

Le fils italien de Maradona a également un œil sur la ligue espagnole et aller au champion de l’Atlético de Madrid, mais pas aussi clair qu’il y a quelques semaines car il voit désormais le Barça et Madrid « plus proches que jamais ».

Maradona Junior, au-delà du calcul, exprime son désir: « Je voudrais qu’Atleti gagne. Ils ont fait un travail important et Diego Pablo Simeone travaille bien depuis de nombreuses années. »