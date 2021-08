Mon peuple ne croit pas à la crypto ⋆ Crypto nouveaux médias

in

La légende de la NBA, Charles Barkley, a déclaré que ses conseillers financiers ne recommandent pas de s’impliquer avec les crypto-monnaies. Cependant, il n’a pas précisé pourquoi ils ont une opinion aussi négative sur les actifs numériques.

Les conseillers de Barkley disent non à la crypto

Dans une récente interview pour CNBC, l’ancien basketteur professionnel Charles Barkley a révélé que les personnes qui gèrent ses opérations financières n’aiment pas les monnaies virtuelles. Comme il l’a dit, l’un des conseillers a même insisté pour être licencié s’il recommandait un jour de traiter avec des actifs numériques :

« Mon peuple ne croit pas à la crypto. J’ai quelques financiers. L’un d’eux a dit : ‘Si jamais je te mets en crypto, tu devrais me virer sur-le-champ.'”

L’Américain de 58 ans, qui a été nommé l’un des 50 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, n’a pas expliqué pourquoi les analystes considèrent les actifs numériques comme une zone interdite. Néanmoins, il a convenu que Bitcoin, Ethereum et les autres monnaies virtuelles gagnent en popularité mondiale :

“Et écoute, je sais que [crypto] est partout, pour être honnête avec vous, mais mon peuple ne croit pas en [it]. “

Charles Barkley, également connu sous le nom de « Sir Charles », a estimé que les gens ne devraient pas se précipiter vers de nouvelles opportunités. Il a révélé que la leçon d’argent la plus importante qu’il ait apprise au cours de ses 13 ans de carrière de basket-ball est “d’apprendre à dire non et à ne pas se sentir mal à ce sujet”.

Charles Barkley, Source : USA Today

D’autres sportifs aiment les actifs numériques

Alors que la légende du basket-ball semble défavorable aux actifs numériques, de nombreux joueurs et équipes aux États-Unis ont manifesté leur soutien envers Bitcoin et certains altcoins au cours des derniers mois.

Par exemple, début avril, le géant de la NBA – les Sacramento Kings – a informé que tout le monde dans l’organisation pourrait bientôt commencer à recevoir ses salaires en BTC au lieu de dollars. Le PDG, président et gouverneur de l’équipe, Vivek Ranadivé, a déclaré :

“Je vais annoncer dans les prochains jours que je vais offrir à tout le monde dans l’organisation des Kings, ils peuvent recevoir autant de leur salaire en bitcoin qu’ils le souhaitent, y compris les joueurs.”

La Ligue nationale de football a également ses partisans de la crypto-monnaie. Fin juin, le légendaire quarterback – Tom Brady – et sa femme – Gisele Bündchen – ont pris une participation dans FTX dans le cadre d’un partenariat à long terme. En conséquence, le couple recevra des paiements en actifs virtuels.

A son tour, l’étoile montante du football américain – Saquon Barkley – a mis en avant le Bitcoin comme le bon choix pour une réserve de valeur, surtout lorsque l’inflation commence à ébranler l’économie. Il a même juré de recevoir tout son futur argent de parrainage exclusivement dans la crypto-monnaie principale.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de TheSportsRush

La source