Mon plaidoyer aux investisseurs dès maintenant

Eh bien, la première semaine de trading en mai est dans les livres… alors qu’avez-vous fait?

Il y a un adage d’investissement que vous avez probablement entendu:

“Vendre en mai et s’en aller.”

En plus d’être une petite comptine intelligente, l’adage aurait été un bon conseil à certaines périodes de l’histoire. Même aujourd’hui, la période de six mois entre novembre et avril a tendance à être la plus forte pour les actions.

Mais aller au cash pour les six prochains mois?

Certainement pas!

Surtout en ce moment, alors que nous sommes au seuil d’un boom économique et boursier.

Heck, mon ami Louis Navellier et moi ne tenons pas que des actions. Nous venons de recharger un portfolio entier…

L’idée de vendre vos actions simplement parce que le calendrier indique le 1er mai – ou n’importe quelle date d’ailleurs – n’a pas de sens logiquement. Bien sûr, il existe des tendances saisonnières sur le marché, mais elles ne devraient pas être votre stratégie d’investissement principale.

De plus… cela ne fonctionne tout simplement plus comme avant.

Pensez à l’année dernière. Fin avril, le S&P 500 avait rebondi un incroyable 30% de son plus bas du 23 mars. Si vous aviez vendu à ce moment-là, vous auriez manqué une autre course de 12% sur le marché – et plus dans de nombreuses actions – au cours des six mois suivants.

C’est plus d’une année entière en moyenne.

De plus, en tentant d’investir à nouveau en novembre, vous auriez payé plus que ce que vous avez vendu en mai.

Ryan Detrick de LPL Financial a publié de très bonnes informations. Ses données montrent que le S&P 500 a enregistré en moyenne des gains de 3,8% de mai à octobre au cours des 10 dernières années… et a été positif neuf fois sur 10.

Vous voyez l’image. Vendre en mai n’a pas de sens en règle générale.

Et cela n’a vraiment pas de sens cette année.

Nous avons déjà vendu une fois, mais cela n’avait rien à voir avec le calendrier et tout à voir avec le verrouillage de gros gains. Notre premier portefeuille que nous avons lancé en décembre a grimpé en flèche de 38,5% en moins de deux mois. Nous avons vendu parce qu’il était intelligent de prendre des bénéfices dont la plupart des investisseurs seraient ravis pendant une année entière.

Mais quand tout indique un boom économique et d’investissement dans l’année à venir, nous savions que nous devions en profiter.

J’espère que vous aussi. Et c’est mon plus grand appel aux investisseurs…

Il est maintenant temps d’investir dans des actions, et non de vendre et de s’en aller.

Les vaccins COVID-19 sont largement distribués. Les restrictions sont assouplies. Nous sommes tous prêts à sortir et à revivre nos vies. Et le gouvernement investit davantage dans les mesures de relance.

En bref, nous avons une économie qui rouvre et prête à la reprise.

Louis et moi sommes tout à fait d’accord pour dire que 2021 a toutes les qualités d’une grande année sur le marché. Nous pensons que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands bouleversements boursiers de l’histoire des États-Unis… et que les actions de haute qualité soigneusement sélectionnées peuvent augmenter de 300%, 500% et même 1 000% au cours des prochaines années.

La dernière fois que nous avons vu quelque chose de similaire, c’était au début des années 90. C’était aussi une période de faible inflation et d’incroyables innovations.

Les déploiements de réseaux de téléphonie cellulaire et d’ordinateurs personnels puissants et l’avènement des logiciels et d’Internet ont convergé pour déclencher un tsunami de productivité. En un laps de temps relativement court, notre capacité à communiquer, traiter, traiter les données, analyser les données et gérer les chaînes d’approvisionnement a été révolutionnée.

Les augmentations massives de productivité dues aux nouvelles technologies des années 90 étaient comme une énorme dose d’adrénaline pour l’économie. Et ils ont ouvert la voie à des entreprises vraiment innovantes exploitant ces nouvelles technologies pour offrir à leurs actionnaires des rendements incroyables. Des entreprises comme Cisco (NASDAQ:CSCO) a augmenté de 113 000%.

Une histoire très similaire se déroule actuellement. Nous sommes sur le point de voir plusieurs technologies uniques en une génération se rassembler en même temps et remodeler totalement tous les aspects de notre vie – l’intelligence artificielle, la 5G, la médecine de précision, l’Internet des objets, les voitures sans conducteur, la blockchain et Suite.

Et l’impact que ces technologies auront sur l’économie mondiale éclipsera Internet.

Louis est d’accord. Ses systèmes n’ont pas flashé ces types de lectures haussières depuis le début des années 1990… avant que le marché ne se déchire à 1 400%. Cette décennie a créé certains des plus grands gagnants de l’histoire du marché boursier.

Et voici une autre raison pour laquelle nous pensons tous les deux que le reste de 2021 et 2022 seront l’une des meilleures années pour être investisseur …

Jamais dans l’histoire il n’y a eu autant d’argent en marge.

Les entreprises et les consommateurs sont assis sur des montants record avec une forte demande refoulée pour le dépenser. Ce flot de liquidités et d’activité économique sera un coup de pouce massif pour l’économie… et le marché.

De nombreux secteurs devraient très bien faire, mais si vous voulez vraiment passer une bonne année… et avoir la chance de faire fortune absolue… concentrez-vous sur les coins du marché qui verront la part du lion de la croissance.

C’est ce que nous avons fait en rechargeant le portefeuille. Nous avons analysé plus de 5 000 actions, et nous pensons que les quelques titres qui ont réussi à passer pourraient être parmi les actions les plus performantes pour les 12 prochains mois.

C’est une période incroyablement excitante pour investir. Avec un retour à la normale en vue, un boom technologique et économique est sur le point de démarrer de manière significative. C’est pourquoi nous pensons que 2021 sera l’une des meilleures années pour investir.

Et c’est pourquoi les investisseurs avisés doivent être dans les meilleures actions d’hyper croissance pour les 12 prochains mois.

