“Mon plan est de continuer à La Real”

21/05/2021 à 9h45 CEST

L’attaquant de la Real Sociedad, Aleksander Isak, est vu dans la tenue Txurri-Urdin la saison prochaine. Prétendu, entre autres, par le FC Barcelone après sa bonne saison à Anoeta, il a déclaré dans une interview qu’il se sentait à l’aise à Saint-Sébastien, et a envoyé un message de tranquillité aux fans.

“Les adeptes du Real doivent être calmes. Je suis. Mon objectif est de terminer la saison de la meilleure façon, il reste un match et j’ai dit que je me sens bien ici, je suis très bien. Ce qui se passe, c’est que personne ne sait ce qui se passera à l’avenir. Ni toi ni moi. Je prends tout très calmement », a déclaré Isak dans une interview à El Diario Vasco, qui a déclaré que on le voit faire la pré-saison au Pays Basque après le Championnat d’Europe. “J’ai un contrat avec le Real et c’est le plan”.

Le Suédois a également encore des liens avec le Borussia Dortmund, son ancienne équipe, qui s’est gardé une option 30 millions de rachats au moment de laisser partir le réel. Même ainsi, il le voit déjà comme du passé: «Comme le Willem II ou l’AIK Solna. Maintenant je suis dans le réel et très à l’aise“.

Convoqué avec la Suède, Isak a déclaré qu’il était “vraiment impatient” d’y être, même s’il a regretté l’absence de Zlatan: “C’est dommage qu’Ibrahimovic ne soit pas là pour la qualité qu’il a et pour tout ce qu’il représente pour la Suède en tant que joueur. Sa blessure était dommage mais nous sommes plus joueurs et ensemble j’espère que nous allons bien. “

La Suède d’Isak affrontera l’équipe espagnole de Luis Enrique, ainsi que la Pologne et la Slovaquie. Le prochain objectif d’Isak avec son équipe est “les champions”, sans penser à une issue possible.