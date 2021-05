MADRID, 12 mai. (EUROPA PRESS) –

Le représentant de l’Espagne au Concours Eurovision de la chanson 2021 Il est déjà en route pour Rotterdam (Pays-Bas), où se déroulera la grande finale du légendaire concours musical samedi prochain, le 22 mai. “Mon plus grand charme est ma chanson, l’histoire qu’elle représente et l’émotion“, a expliqué.

Tel que rapporté par RTVE, avec le sujet ‘Je vais rester’, dédié à sa grand-mère comme son meilleur hommage et amulette, Blas Cantó dirige la délégation espagnole à l’Eurovision 2021, dans lequel sont également ses cinq choristes et amis: Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman Oui Dángelo Ortega.

“Je me sens très soutenu par l’équipe et calme pour le travail que nous avons accompli pendant tout ce temps. Ce sont des personnes avec lesquelles je travaille depuis de nombreuses années, qui font partie de ma vie et il faut vivre cette expérience de la manière la plus authentique possible », a déclaré le chanteur dans des déclarations à RTVE, recueillies par Europa Press.

De même, l’artiste est confiant qu’il dormira à l’hôtel ce soir et ce jeudi il sera “comme une rose pour la première répétition”. “Demain nous allons voir un poisson s’adapter à son nouvel aquarium, à un nouvel océan“, a avancé sur le test.

Avant de monter dans l’avion, il a révélé que dans sa valise il ne pouvait pas rater une photo de sa grand-mère, et que, ces derniers jours, il a reçu des lettres de fans qui l’ont rendu très excité et lui ont donné beaucoup de force pour faire face. cette dernière partie de son aventure Eurovision, et un cadeau très spécial: “Une boucle d’oreille avec l’initiale de ma grand-mère“.

Il effectuera sa première répétition ce jeudi, à 18 h 55, sur la scène de l’Ahoy Arena, qui ne comptera cette année que 3500 spectateurs. Les 30 premières minutes de prise de contact avec l’espace vous aideront à ajuster le travail des derniers mois réalisé en collaboration avec Marvin Dietmann, directeur créatif de la mise en scène espagnole.

Après cette première répétition, le représentant espagnol offrira une conférence de presse avec les médias accrédités pour partager leurs premiers sentiments. Dans cette édition du concours, à la suite de la pandémie, un tiers des journalistes accrédités seront présents chaque année (1 500).