Mon plus grand regret est le manque de fiabilité lors des tests

Otmar Szafnauer estime que la faible fiabilité d’Aston Martin lors des tests de pré-saison a joué un rôle dans le lent début de l’année de Sebastian Vettel.

Vettel n’a pas encore marqué un point lors de ses deux premières courses avec Aston Martin et n’a pas fait d’apparition en Q3, tandis que son coéquipier Lance Stroll s’est qualifié et a terminé dans le top 10 des deux événements.

L’Allemand a été frappé par un problème malheureux juste avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne qui l’a conduit à partir de la voie des stands et à recevoir un penalty.

Cependant, Vettel et Aston Martin seront désespérés de voir des signes d’amélioration lors du Grand Prix du Portugal à Portimao le week-end prochain.

Pour l’avenir, Szafnauer a confirmé que le quadruple champion du monde avait besoin de plus de temps en voiture, tout en déclarant que son rythme de course sur le sec à Imola était «prometteur».

«Pour Seb, la philosophie de l’AMR21 est complètement différente et cela prend du temps à apprendre», a-t-il déclaré. «J’ai parlé à Checo et il est allé chez Red Bull, qui a une philosophie différente de nous, et il a dit la même chose.

«Cela va prendre du temps pour être en mesure de dépasser les belles marges nécessaires pour tirer le meilleur parti de la voiture. Plus le temps de siège est long, mieux c’est.

«Seb n’était pas en lice à Imola, sans aucune faute de sa part, mais si vous regardez son rythme sur pneus secs, c’est prometteur. Je pense que cela montre qu’il commence à prendre le dessus de la voiture.

Aston Martin a terminé le deuxième plus petit nombre de tours lors d’une séance d’essais raccourcie à Bahreïn et Szafnauer a déclaré qu’avec plus de tours à son actif avant la saison, Vettel serait plus avancé «sur la courbe d’apprentissage».

«Mon plus grand regret est que nous n’ayons pas été aussi fiables que nous aurions dû l’être en hiver», a-t-il ajouté.

«Cela a coûté à Seb une bonne partie de sa journée et demie de course. Si nous avions eu plus de tests, je pense qu’il serait à un endroit différent sur la courbe d’apprentissage.

«Seb a des attentes très élevées. Il travaillera sans relâche pour s’améliorer et progresser dans cette courbe d’apprentissage, mais il ne se bat pas.

«Il acceptera ce peu de frustration et sera encore plus déterminé à se mettre à jour rapidement.»