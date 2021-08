“Mon plus grand rival peut être moi-même, mais Mas est très fort”

in

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma), vainqueur de l’étape à Valdepeñas de Jaén, a souligné le duel vécu avec l’Espagnol Enric Mas et a considéré comme la clé de la victoire le fait qu’il avait “un point de plus” que ses rivaux. dans les moments décisifs de la pente.

“La dernière montée a été très dure et nous étions tous fatigués, affectés par la chaleur. La clé a été d’aller au sommet depuis le début et d’avoir un point de plus à la fin. En tout cas, je veux dire que s’il n’avait pas été pour lui un grand travail d’équipe n’aurait pas eu cette opportunité de remporter l’étape. »

Roglic, 31 ans, ne connaissait l’ascension de Valdepeñas que par des images vidéo, et a pu voir en direct la dureté de la pente finale d’un kilomètre.“J’avais vu en vidéo la pente de Valdepeñas de Jaén, mais en course ce n’est pas pareil. Cela me semblait familier, mais je n’étais pas clair à ce sujet, la vérité est que c’est très raide, mais j’avais ce point de force dans les moments décisifs”.

Roglic Il a désigné Enric Mas comme son rival le plus apte en ce moment, mais il a souligné que la liste des ennemis pour le général peut être augmentée avec plus de noms.

“Mon rival le plus dangereux est peut-être moi-même, nous avons déjà vu ce qui s’est passé hier avec le crash. Je ne veux mettre en avant aucun rival, mais celui que je vois le mieux en forme c’est Enric Mas. En tout cas, López, les hommes d’Ineos, et je pourrais dire jusqu’à une dizaine, est également proche. »

Le double vainqueur de la Vuelta est clair que tant qu’il aura de la force, sa tactique sera d’attaquer à la moindre occasion.

“On pourrait dire que ma tactique est d’attaquer et d’attaquer, mais on verra si je continue d’attaquer, je pourrais en faire plus, mais peut-être pas parce que je n’ai pas toujours la force.”