Mon premier Metroid et comment améliorer le suivant – Caractéristique du lecteur

Metroid Dread – il y a toujours place à l’amélioration (photo : Nintendo)

Un lecteur offre ses réflexions sur Metroid Dread, sa première expérience de la franchise et ce qu’il espère voir d’une nouvelle entrée.

J’ai donc terminé Metroid Dread le week-end dernier. C’est le premier Metroidvania auquel j’ai joué depuis quelques décennies (à moins que vous ne comptiez God Of War 2018, ce que je ne fais pas) et mon tout premier Metroid réel, alors j’ai pensé qu’il vaudrait la peine d’ajouter mes pensées comme une nouvelle paire d’yeux à la série.

Dans l’ensemble, je pensais que le jeu était très abouti, avec quelques défauts mineurs (et un majeur), et j’ai apprécié mon temps avec lui – un solide 8. Le rythme du jeu est superbe, avec une augmentation constante de l’élan fournie par de nouveaux capacités et domaines à explorer, et j’ai aimé la façon dont le retour en arrière a été rendu à la fois intéressant et plus rapide par les power-ups que vous collectez.

L’exploration a été formidable, le jeu étant conçu de manière si sophistiquée qu’il est toujours évident où vous devez aller si vous faites suffisamment attention (barrières à code couleur sur la carte, portes à sens unique, les papillons bleus vous réconfortent êtes sur la bonne voie, etc.) et d’avoir suffisamment confiance en vous pour vous y laisser, sans vous tenir la main.

Avant de commencer, c’était un peu un souci pour moi. Je sais que certaines personnes aiment se sentir perdues dans des jeux comme ceux-ci et sont heureuses de parcourir les mêmes parties du jeu pendant des heures à la recherche de la voie à suivre, mais je trouve cela simplement frustrant et pas une façon amusante de passer mon samedi après-midi – je J’aime avoir l’impression de progresser. Même après avoir eu un écart de deux semaines entre les sessions, un rapide coup d’œil à la carte était tout ce dont j’avais besoin pour planifier mon prochain mouvement.

Je n’ai pas vraiment apprécié les sections où vous êtes traqué par les EMMI. La plupart du temps, j’ai trouvé qu’il s’agissait simplement d’une interruption indésirable de l’élan vers l’avant. Surtout lorsque vous êtes dans un nouveau domaine et que vous voulez simplement explorer et trouver la voie à suivre. Au lieu de cela, vous devez faire face au fait d’être harcelé et de devoir vous enfuir, en espérant que vous vous êtes retrouvé au bon endroit et sinon, de devoir rincer et répéter.

En particulier, la partie où vous devez vous échapper par l’eau, vous empêchant de vous déplacer rapidement, n’était pas une bonne décision de conception à mon avis – vous voulez que je m’échappe, mais c’est impossible de se déplacer rapidement ?! Si vous nommez le jeu d’après ces parties, Metroid Minor Annoyance serait un titre plus précis.

Cependant, j’ai pu retirer assez souvent les compteurs supposés de 1% de chances de réussite (peut-être 15% du temps). Cependant, je soupçonne que c’était le jeu qui essayait de me faire sentir habile en m’induisant en erreur sur le taux de réussite probable, plutôt que sur un exploit de timing incroyable à plusieurs reprises de ma part !

Mais les parties où vous essayez de détruire les EMMI étaient excellentes – s’échapper et s’échapper pour accumuler suffisamment de distance pour infliger suffisamment de dégâts en un flux ininterrompu était un excellent mécanisme.

Les patrons étaient pour la plupart amusants, sauf le dernier, qui était une corvée fastidieuse, répétitive, d’apprentissage par cœur, et qui avait un nom stupide pour faire bonne mesure. Je pensais que le support avait évolué au point où les jeux respectaient votre temps, au lieu de vous faire répéter encore et encore les mêmes minutes de jeu. Apparemment non.

C’est un combat en trois étapes où vous récupérez votre santé et les munitions sont reconstituées après chacune des deux premières étapes de toute façon, donc je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas recommencer à partir de l’étape où vous étiez lorsque vous êtes mort. Je ne pense pas avoir eu à le faire depuis Sonic The Hedgehog 2, où chaque fois que vous mourez, vous devez à nouveau vaincre Metal Sonic avant d’arriver au combat final.

Les récompenses pour l’exploration auraient pu être plus inventives. Vous pouvez augmenter la capacité de votre fusée de 10 ou (plus généralement) de seulement deux, mais comme vous ne risquez jamais d’en manquer, ce n’est pas vraiment une récompense. Ou une bombe intelligente supplémentaire que vous ne pourrez pas utiliser avant la fin du jeu de toute façon. Ou un réservoir d’énergie (ou juste un quart d’un) qui augmente votre énergie de 100. Comme le dernier boss en retire 150 d’un coup, cela en vaut à peine la peine.

En termes de nouveauté pour les futurs jeux, quelque chose de cool ne pourrait-il pas être la récompense à la place ? Une histoire ou des moments de personnage supplémentaires ? Une toute nouvelle zone de la carte, avec un défi de plate-forme basé sur des obstacles à compléter, à la Celeste, peut-être ? L’ensemble de mouvements de Samus est incroyable, mais vous êtes rarement obligé de l’utiliser sous pression.

Ou une section de jeu de tir de plate-forme 2D complète, à la Contra ? Les ennemis à chair à canon dans le jeu sont vraiment là pour se mettre en travers du chemin, donc ce serait bien si cet aspect était augmenté d’un cran ou deux.

Peut-être prenez-vous une feuille du livre de Zelda: Breath Of The Wild et mettez un type de récompense différent pour l’exploration dans chaque coin de la carte (ainsi que dans de nombreux autres endroits, bien sûr).

En ce qui concerne les futurs jeux, peut-être qu’une autre caractéristique pourrait être la carte qui change au fur et à mesure de votre progression ? Peut-être que la zone que vous avez explorée explose lorsque vous vous en échappez et (délibérément) avant que vous n’ayez pu obtenir la mise à niveau à l’intérieur. Lorsque vous revenez plus tard dans le jeu avec de nouvelles capacités, vous pouvez traverser l’épave comme une toute nouvelle zone et trouver une nouvelle voie à suivre, et récupérer la capacité avec laquelle vous avez été taquiné. Et peut-être une plus grande variété dans les combats de boss – en chasser un autour de la carte, au lieu de combattre dans une pièce à un seul écran, peut-être.

Quoi qu’il en soit, je suis content d’avoir enfin joué à un Metroid, qui a toujours eu l’impression d’être un peu un écart. Et ça a été agréable d’y jouer quand c’est encore nouveau, et de pouvoir contribuer à la conversation autour de ça. J’ai hâte de voir comment des joueurs plus experts peuvent séquencer le jeu et pourraient y revenir pour faire de même un peu plus tard.

Par le lecteur Julien

La fonctionnalité du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou de Metro.

Vous pouvez soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera publiée dans le prochain créneau de week-end approprié. Comme toujours, envoyez un e-mail à gamecentral@ukmetro.co.uk et suivez-nous sur Twitter.



