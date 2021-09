“Mon premier titre depuis…”, Randy Orton et SummerSlam

Randy Orton n’est pas un homme de beaucoup de mots et moins quand il a un partenaire comme Jedusor qui parle tellement. Par exemple, alors que “The Original Bro” n’a cessé de parler de sa victoire au SummerSlam 2021 pour être le nouveau Raw Team Champions, “La Víbora” n’avait fait que cette publication :

L’enfant est bon. @SuperKingofBros #AndNew #SummerSlam pic.twitter.com/tgrWMzrrmS – Randy Orton (@RandyOrton) 22 août 2021

“Ce garçon est bon“.

Randy Orton parle du SummerSlam 2021

Au moins, c’étaient ses seuls mots jusqu’à ce que la société McMahon publie la vidéo ci-dessous dans laquelle nous avons un aperçu des coulisses du chemin du RK-Bro vers la «plus grande fête de l’été». Orton explique pourquoi cette victoire était si spéciale pour lui.

Découvrez les coulisses d’un voyage émotionnel avec #RKBro le jour où @RandyOrton et @SuperKingofBros ont remporté les #WWERaw #TagTeamTitles au #SummerSlam ! pic.twitter.com/okBCwGgWw7 – WWE (@WWE) 6 septembre 2021

Randy Orton commence par dire (à partir de la 7e minute) que pendant la majeure partie de sa vie de catcheur, il a travaillé seul : “J’ai été un combattant solo pendant 98% de ma carrière.” Bien qu’il se souvienne qu’il a remporté quelques titres par équipe mais «c’est spécial parce que j’ai passé 40 ans“.

Il poursuit en disant que “Je commence à apprécier cette entreprise pour ce qu’elle est”. Et ajoute que “Je ne prends plus rien pour acquis et c’est le premier titre depuis que j’ai cette mentalité”. Il dit ensuite qu’il se sent honoré de partager ce moment avec Jedusor.

La première fois que “La Víbora” a remporté un titre par équipe, c’était en 2006; il a ensuite remporté le championnat du monde par équipe de la WWE avec Edge en Rated-RKO. Ils l’ont gardé 77 jours et Ce ne serait qu’en 2016 qu’Orton a atteint le deuxième et dernier jusqu’en 2021; Il était alors le champion de l’équipe de SmackDown aux côtés de Bray Wyatt, lorsqu’il faisait partie de la famille Wyatt. Ils ont été champions pendant 23 jours.