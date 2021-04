Mon quartier détermine-t-il mon avenir?

Comment la ségrégation résidentielle crée un écart d’opportunités.

La politique du logement aux États-Unis a une longue histoire d’approfondissement de la ségrégation. Les lois de redlining, de prêt d’exclusion et de zonage ciblé ont toutes joué un rôle dans l’isolement des populations minoritaires tout en privilégiant les résidents blancs. Depuis près de 80 ans, des générations d’Américains ont vécu des cycles interminables de pauvreté et d’inégalité construits par le gouvernement américain.

En 1933, face à une pénurie de logements, la Federal Housing Administration a lancé un plan dans le cadre du New Deal pour fournir des logements aux familles blanches de la classe moyenne et de la classe moyenne inférieure. Les frontières non officielles créées à partir de ces quartiers redlignés et rezonés ont conduit à une mauvaise santé, une mauvaise éducation et une faible mobilité économique parce que les familles noires et brunes n’avaient pas accès au moyen n ° 1 de créer de la richesse en Amérique: l’accession à la propriété.

Dans cet épisode de Glad You Asked, nous essayons de comprendre comment l’endroit où vous grandissez façonne votre avenir et si le cours de l’histoire peut être changé pour des millions d’Américains non blancs.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube. Abonnez-vous pour en savoir plus.

Ressources additionnelles:

L’Atlas des opportunités, un outil qui cartographie la mobilité sociale en fonction des quartiers où les gens ont grandi

«L’histoire sordide de la discrimination en matière de logement en Amérique», Vox

«Dans quelle mesure votre code postal a-t-il déterminé vos opportunités», le New York Times

«L’Amérique est plus diversifiée que jamais – mais toujours ségréguée», le Washington Post