Mon rêve est d’être champion du monde de Formule 1

Theo Pourchaire a connu une ascension fulgurante dans les catégories juniors et son dernier succès avec une victoire en Formule 2 à Monaco, a prouvé qu’il était un pilote à surveiller et un pilote de F1 potentiel en attente.

Après avoir repoussé Oscar Piastri pendant 42 tours de la rue Monaco, Pourchaire, 17 ans, a converti une pole en victoire lors de son premier week-end à Monaco, lors de sa première saison complète en F2. Son manque d’expérience ne s’est pas manifesté car le pilote ART Grand Prix a gardé son sang-froid pour dominer la course et les gros titres.

«C’est un rêve devenu réalité pour moi», a déclaré Pourchaire après la course. «C’est comme gagner à la maison, car je vis à seulement une demi-heure d’ici.

«Je suis venu ici pour regarder tant de courses avec ma famille, et maintenant j’ai gagné à Monaco – je ne peux pas y croire. Ce fut un week-end incroyable, avec la pole et une victoire dans la course vedette. Je tiens à remercier mon équipe, ART, la Sauber Academy et ma famille pour leur soutien, sans lequel cela n’aurait pas été possible.

En remportant la course principale de Monaco, Pourchaire est devenu le plus jeune vainqueur de la course de Formule 2 / GP2, prenant le record de Lando Norris.

“Cela signifie beaucoup car ce n’est pas facile de gagner à 17 ans en F2”, a déclaré le Français à la presse. «C’est un championnat vraiment compétitif et je dois être parfait et travailler très dur pour rattraper les autres.

«Je n’étais pas si rapide à Bahreïn et ce week-end a été vraiment difficile. Je voulais juste rebondir et monter sur le podium, mais pour obtenir cet exploit, c’est difficile à croire vraiment.

«Vous devez croire en vous et vous devez travailler dur. Participer à un sport d’élite n’est pas facile. J’ai sacrifié une enfance pour être dans cette position; aller dans une école normale, sortir dans des boîtes de nuit ou simplement faire des choses normales à l’adolescence.

«Vous devez être vraiment concentré sur vos objectifs. J’ai commencé le karting à 3 ans et depuis, j’ai beaucoup travaillé et aujourd’hui j’ai gagné à Monaco. Mais je n’ai pas encore fini. Mon rêve est d’être en Formule 1, d’être champion du monde de Formule 1. »

Pourchaire est membre de l’académie Sauber depuis sa campagne 2019 ADAC Formula 4 qui l’a vu devenir champion.

En 2020, il a fait le saut en Formule 3 FIA avec ART dans une campagne révolutionnaire qui l’a vu prendre la 2e place au classement général en tant que recrue et faire également des apparitions invitées avec BWT HWA Racelab dans les courses de clôture du championnat de Formule 2 FIA.

Ayant renouvelé sa relation avec Sauber en juin 2020, les liens de Pourchaire avec la F1 semblent solides mais il ne fait aucun doute que de nouvelles portes s’ouvriront bientôt.

“Pour être honnête, j’essaie de rester concentré sur la Formule 2 car je suis encore loin de la Formule 1”, a-t-il déclaré.

«J’ai l’aide de Sauber, ce qui est incroyable et je sais qu’ils me surveillent quand je n’obtiens pas de bons résultats, mais aussi quand j’obtiens de bons résultats. Mon travail consiste simplement à me concentrer sur la Formule 2 et à faire un très bon travail ici et j’essaierai d’être un prétendant au titre, mais il est peut-être trop tôt pour le dire.

Actuellement troisième au classement du championnat, à cinq points de Piastri de Prema, Pourchaire a surpassé les goûts de Robert Shwartzman, Jehan Daruvala et Christian Lundgaard qui étaient censés augmenter la vitesse à leur deuxième année dans la série.

Si ses campagnes précédentes sont quelque chose à dire, Pourchaire possède une capacité surhumaine à s’adapter à une nouvelle catégorie et à avoir un impact dès le départ.

Une tête sage sur de jeunes épaules, le joueur de 17 ans aura sans aucun doute conquis une foule de nouveaux fans à Monaco, dont beaucoup assis confortablement dans le paddock de F1 pendant que les autres regardent à la maison ou dans les tribunes.

Une chose est certaine cependant, et c’est qu’ils s’attendent tous à ce que Pourchaire court en F1 dans les saisons à venir et qu’il soit prêt à avoir un impact quand il le fera.