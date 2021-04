« Mon rôle dans les Lakers est d’aider »

05/04/2021 à 06:39 CEST

Efe

Marc Gasol a assuré aujourd’hui, après la nette défaite des Los Angeles Lakers face aux Los Angeles Clippers (104-86), que son rôle dans l’équipe violette et or est «d’aider» à tout moment. « Mon rôle dans l’équipe est d’aider: d’aider autant que possible », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match. « Cela variera d’un match à l’autre. C’est mon rôle: aider, contribuer et être prêt », a-t-il ajouté.

Dans une très mauvaise performance des Lakers, Gasol était l’un des à peine récupérables de son équipe. Il a commencé comme centre partant, en raison de l’absence due à une blessure mineure à André Drummond, et a obtenu 11 points (4 sur 7 au tir, 3 sur 3 en triple), 3 rebonds, 2 passes décisives, un blocage et un vol comparé à 4 pertes en 18 minutes.

Le nom de l’Espagnol a été l’un des plus cités ces derniers jours dans les Lakers concernant sa position dans l’équipe après que l’équipe de Los Angeles ait signé Drummond comme centre de départ, ce qui conduira Gasol à partir du quai.

Après le match contre les Sacramento Kings de vendredi (94-115 pour les Lakers), Gasol a admis que l’arrivée de Drummond et son changement de rôle de partant à réserve est quelque chose de difficile à assimiler. « Vous n’êtes pas le plan A maintenant. Vous êtes Plan C, D. Vous devez l’accepter parce que c’est votre travail, mais ce n’est pas facile. Il faut s’adapter », dit-il alors.