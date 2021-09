“Mon rythme cardiaque s’est accéléré et j’ai tout vu noir”

09/10/2021 à 18:20 CEST

Sami Khedira a raccroché ses bottes en mai dernier. Le milieu de terrain allemand a quitté le football, le sport qui lui a fait vivre des moments incroyables en tant qu’élément clé d’équipes championnes, comme le Real Madrid qui a conquis le «dixième» et l’équipe allemande qui a remporté la Coupe du monde 2014. le football lui-même lui a fait vivre l’un des épisodes les plus horribles de sa carrière, lorsqu’en 2019 il a souffert une arythmie auriculaire pour laquelle il a dû être opéré. Deux ans plus tard, Khedira a accordé une interview à la ‘Gazzetta dello Sport’ dans laquelle il a raconté ce qui fut probablement la pire expérience de sa vie.

“C’était la veille de la Ligue des champions et je me sentais bizarre. L’entraînement précédent s’était bien passé, mais mon cœur battait à toute vitesse et, surtout, tout était noir. Un trou. Je n’ai rien pu voir pendant deux heures, tout était sombre et je ne pouvais pas voir. Je n’ai rien dit au médecin au début. J’ai pensé : ‘Maintenant ça passe, maintenant ça passe’. Je voulais surtout jouer à Madrid contre l’Atlético. Mais cela ne s’est pas produit : deux heures plus tard, j’ai appelé le médecin », a expliqué l’Allemand.

Khedira n’est pas revenue à ce qu’elle était. Le milieu de terrain, dès le diagnostic de 2019, a enchaîné blessure après blessure. Problèmes de genou qui l’ont obligé à subir deux interventions chirurgicales et diverses blessures musculaires Au ravisseur et au mollet ils ont contraint l’ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid, entre autres, à raccrocher ses crampons en mai dernier, à l’âge de 34 ans, alors qu’il évoluait dans les rangs du Hertha Berlin.