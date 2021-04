Mon rythme de course n’était pas quelque chose à faire

Daniel Ricciardo a déclaré que son rythme de course n’était «pas particulièrement rapide» lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, mais il est convaincu que cela viendra avec le temps.

Le pilote McLaren a terminé sixième tandis que son nouveau coéquipier Lando Norris s’est retrouvé sur le podium, l’Australien incapable de suivre le rythme du jeune Britannique lors d’une course humide en Italie.

Cependant, en seulement deux courses avec l’équipe, Ricciardo a accumulé des points solides jusqu’à présent et pense que d’ici la sixième ou la septième course, il commencera à se rapprocher de la meilleure forme.

“En fin de compte, la sixième du point de vue des points, c’est bien – mais mon rythme de course n’était certainement pas quelque chose à faire”, a-t-il déclaré, rapporté par la Formule 1. “Ce n’était certainement pas particulièrement rapide.

«Je dois juste continuer à travailler dessus. C’est l’un de ceux où évidemment je suis dur avec moi-même et évidemment je ne saute pas.

«Mais je pense qu’à la sixième ou à la septième course, je vais revenir sur la deuxième course et penser: ‘De quoi étais-je inquiet?’»

Avec Ricciardo devant Norris au début, mais le joueur de 21 ans montrant un meilleur rythme, le septuple vainqueur de la course a été invité à laisser passer son coéquipier.

Interrogé sur ce qui s’est passé après la course, Ricciardo a déclaré qu’il ne laissait pas «l’orgueil ou l’ego» s’opposer à laisser passer Norris, ajoutant que la vitesse montrée par son coéquipier était quelque chose dont il devrait «tirer des encouragements».

“Lando a eu un rythme très soutenu tout le week-end et il est évidemment monté sur le podium aujourd’hui, alors j’en tire des encouragements”, a-t-il ajouté.

«Je ne suis certainement pas vaincu par cela, et je vais certainement accepter où je suis en ce moment et simplement y travailler. Je ne vais pas laisser l’orgueil ou l’ego me gêner. C’est la deuxième course sur 23, la route est longue et je vais juste garder la tête haute et travailler dessus.