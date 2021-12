« Mon salaire à Gérone sera le minimum »

30/11/2021 à 18:52 CET

Tatiana Pérez, Jordi Roura Gérone

Le centre Marc Gasol, qui aura 37 ans en janvier, a précipité son retour à Fontajau, où il a triomphé entre 2006 et 2008, avant de sauter en NBA. Il dirigera désormais le club qu’il a fondé. Et il le fera en recevant le minimum requis par la catégorie. Cela a été assuré dans l’interview avec le ‘Diari de Girona’.

« Je vais facturer le minimum requis par la Ligue, je suppose. Un contrat de travail devra être fait, et je ne sais pas quel est le salaire minimum que vous devez mettre, cela ne m’inquiète pas », a-t-il déclaré. Concernant le projet qu’il va maintenant démarrer en tant que joueur, Sant Boi a déclaré que « Je sais qu’avant de prendre ma retraite, je voulais rejouer ici à Gérone et je vais. Cela, j’ai toujours été clair. L’avenir est de plus en plus incertain pour tout le monde. Alors maintenant, je veux profiter au quotidien, c’était quelque chose que je voulais ressentir à nouveau, et quand j’ai eu l’occasion de le faire, je l’ai fait ».

– Si vous étiez si clair sur le fait que vous vouliez continuer à jouer et que Gérone était l’option, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?

Parce que je devais travailler un certain nombre de choses, surtout physiquement. Après tant d’années au niveau où j’ai été, cela provoque une usure physique et j’avais besoin d’avoir des garanties pour rejouer. Après avoir résolu ce problème, j’ai compris que l’environnement où il était possible de développer ma carrière et de continuer à grandir était ici à Gérone.

– Vous venez pour six mois, pour plus de saisons, prendre votre retraite… ?

– Il a joué pour Akasvayu Girona dans le Ligue ACB entre 2006 et 2008. Puis il est allé à la NBA pendant 13 ans. Comment avez-vous gardé intacte votre histoire d’amour avec la ville ?

Je pense que lorsque nous avons trouvé la formule pour démarrer le projet Bàsquet Girona en 2014, ce lien est devenu encore plus solide. C’était le moyen de canaliser cette affection que j’ai toujours eue pour Gérone. Au départ modeste et contenu, avec cinq équipes de base, ce que nous pouvions assumer et bien faire pour commencer.

On se posait des défis, on ajoutait des gens, on en a aussi laissé d’autres en cours de route qui ont été très importants… On a toujours voulu que le club soit au dessus de tout le monde, même moi. Et maintenant nous sommes dans le LEB Oro.

– L’impact de votre signature s’est-il déjà traduit par une augmentation des partenaires, sponsors… ?

Oui, il y a de l’intérêt, bien sûr, et on sait que cela aura un impact immédiat, mais ce n’est pas recherché en priorité. La priorité était de mettre ces paroles en action pendant tant d’années, de franchir ce pas, de rejouer à Gérone. La situation de l’équipe (sept défaites d’affilée qui ont conduit au limogeage de l’entraîneur Carles Marco) a précipité cette étape de la mienne, je n’avais pas encore prévu de le faire, car j’ai encore besoin de gravir quelques marches de plus sur un plan physique. niveau. Maintenant, je pense qu’il était temps de le faire.

– Comment ce sera le président et recevra les ordres d’un technicien (Jordi Sargatal) sur la piste ?

C’est difficile de le différencier de l’extérieur, mais quand je suis sur le terrain, je suis en tant que joueur. Je suis très exigeant avec moi-même et avec mes coéquipiers, mais là je ne suis qu’un joueur. Même dans les moments avant et après. Je n’ai pas le poste institutionnel là-bas. Je suis un joueur, oui, très exigeant. Marc Gasol joue pour Gérone et tout est très romantique et beau, mais il y a aussi une très grande demande interne.

– Pourquoi est-ce si difficile à Barcelone de comprendre ta démission du Barça, de jouer à Gérone dans le LEB Oro ?

Je ne l’ai pas vécu comme une démission du Barça, mais comme un pari du mien pour mon projet personnel et vital. Si j’étais chef et que j’avais un restaurant, ce serait la chose la plus normale au monde pour moi de cuisiner dans mon restaurant. Cela coûte peut-être plus cher à comprendre dans le monde du sport. C’est aussi mon projet d’entreprise. Je veux montrer qu’il ne doit pas être étrange que derrière un projet sportif, il y ait un projet commercial.

– Comment expliquerais-tu ta romance avec la ville à quelqu’un qui ne connaît pas Gérone ?

Je l’expliquerais comme je l’ai toujours fait, en toute transparence : Gérone m’a accueilli dans un moment personnel et professionnel très compliqué. Un changement de grande insécurité qui m’a donné une stabilité émotionnelle. Avec ce souvenir à la fin de cette étape à Akasvayu, Bàsquet Girona est formé comme ça, lorsque nous allons signer des joueurs, nous recherchons des profils comme celui-ci, en gardant à l’esprit l’importance de donner des opportunités aux jeunes.

– Combien cela vous coûte-t-il annuellement pour entretenir le club ? Sera-t-il de plus en plus autosuffisant ?

À chaque fois, la dépendance de Bàsquet Girona envers moi est moindre, et c’est positif. Le club prend des mesures pour devenir autonome et grandir. Chaque année, nous faisons de nouvelles choses, nous ouvrons de nouvelles voies et de nouveaux secteurs d’activité. J’ai l’équipe en constante activation, donnant toujours un tour de plus aux choses et allant au-delà de ce qui est normalement fait. Depuis 2014, nous sommes toujours devenus quelque chose. Nous avons 20 équipes de base, maintenant avec des garçons et des filles, nous avons formé l’équipe 3×3, et je pense déjà à plus de choses. Nous voulons un club transversal. Projets d’avenir? Ils sont très gros, et bien que je voudrais vous en parler, je peux seulement vous assurer que la prochaine chose à venir est très cool et est l’une des choses qui me rendra le plus excité. En début d’année, nous pourrons annoncer quelque chose.

– Aurez-vous un salaire en tant que joueur, ou le ferez-vous gratuitement ?

Je ne sais pas, le minimum exigé par la Ligue je suppose. Il va falloir passer un contrat de travail, et je ne sais pas quel est le salaire minimum qu’il faut mettre, ça ne m’inquiète pas.

– Y a-t-il déjà eu une possibilité que Marc et Pau Gasol aient joué ensemble à Gérone ?

Pas ensemble. L’option de Pau s’est présentée l’année dernière, lorsqu’il m’a dit « écoute Marc, j’en suis à ce stade de la reprise, comment le vois-tu, comment l’équipe le verrait-il ? Je l’ai bien vu, évidemment, et nous lui aurions donné toutes les facilités. L’avantage de jouer à Gérone, c’est qu’il n’y a qu’un match par semaine et cela vous laisse le temps de vous reposer et de bien récupérer après l’effort. Au final, le Barça lui a aussi donné cette option et cela lui convenait davantage en raison de son rythme de vie.

– Le saut vers la ligue ACB & mldr; pour quand?

En ce moment, l’ACB n’est pas une priorité pour moi. Il y a des choses bien plus importantes que la réussite sportive. C’est une branche de plus, évidemment nécessaire, car elle attire du monde, et plus qu’un objectif j’y vois une conséquence. Si on fédère l’équipe, qu’on les laisse jouer et qu’on s’amuse, si on réengage les gens qui remplissent à nouveau Fontajau et viennent nous encourager, on sera plus proche.

– Auriez-vous déjà imaginé passer 13 ans en NBA ? Qu’est-ce que ça fait d’être une star dans la meilleure ligue du monde ?

Je ne l’imaginais pas quand j’ai commencé le voyage. Au début, j’allais l’essayer et finalement ça a marché. Cela a été très spécial. J’ai eu des expériences uniques avec des collègues uniques.

– A Gérone, Marc Gasol, Laia Palau (Uni Girona) et Cristhian Stuani (Girona FC) s’affrontent. Trois légendes.

Oui (rires). Et bien d’autres choses, heureusement, culturelles, gastronomiques… A Gérone, nous en avons plein. Quand quelqu’un a un lien avec Gérone, c’est réel et très puissant. C’est spécial.