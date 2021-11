Mon siège aux premières loges lors d’une élection tordue du New Jersey

par Jack Cashill, penseur américain :

En observant les manigances des élections toujours contestées au poste de gouverneur du New Jersey, je dois me demander s’il n’y a jamais eu d’élections vraiment honnêtes dans l’histoire de l’État. D’après ma propre expérience, je dirais probablement que non et, comme je l’ai aussi appris, il y a mille façons de tricher.

En 1982, à travers une étrange séquence d’événements, je me suis retrouvé aux premières loges d’une élection à la mairie de Newark systématiquement tordue. On m’avait proposé un poste de «directeur associé» de la Newark Housing and Redevelopment Authority, qui compte 1 000 employés. C’est une année de récession et je dois terminer mon doctorat. dissertation, je l’ai prise. Ce n’était pas un changement de carrière.

J’avais deux qualifications qui m’ont fait aimer la femme d’origine philippine qui dirigeait l’émission : j’ai vécu dans un logement social de Newark en grandissant, et j’ai réussi son test de QI illégal limite. Élitiste dont le modèle était la méconnue Imelda Marcos, ma « Imelda » m’a pris sous son aile.

J’ai mis « directeur associé » entre guillemets parce que j’étais en fait le directeur associé fantôme. Imelda m’a engagé pour intimider le véritable directeur associé, un ennemi politique qu’Imelda et son patron – le juge Milton Buck, un politicien noir – n’ont pas pu virer. C’est la seule fois de ma vie où j’ai tenu un journal. Mes notes du deuxième jour de travail :

Rencontré en fin de journée avec Imelda. Très franc à propos de soi. Style « combatif », appris dans les tranchées. Très intelligent. Faut en parler. J’ai rencontré le juge. Rôle discuté. En me gardant délibérément dans le noir pour confondre l’opposition, gardez-les sur leurs gardes.

Bienvenue à Newark, la porte d’entrée de la vie dans le Tiers-Monde. D’une certaine manière, mon timing était excellent. Je suis arrivé en janvier juste à temps pour assister à la campagne à la mairie. Ignorant toutes les lois électorales, Imelda et le juge ont jeté tout le poids de la Housing Authority derrière le maire sortant, Ken Gibson, un allié politique du juge.

Comme tous les autres cadres supérieurs, on s’attendait à ce que je me lève. J’ai écrit dans mon journal : « On me dit qu’il serait utile que je soutienne Gibson. « Pas parfait » selon Imelda, mais elle pense qu’il est le meilleur pour la ville. J’ai dit à Imelda que j’obligerais, mais seulement si je pouvais voir comment les roues politiques tournaient. Elle a accepté.

« Pas parfait » n’a pas rendu justice au méfait de Gibson. Un an avant mon arrivée, un procureur fédéral a cherché à inculper Gibson pour fraude fiscale. Selon le New York Times, il aurait pris de l’argent de son fonds de campagne de 1974 et aurait caché « plus de 75 000 $ sur un compte bancaire suisse ». Le ministère de la Justice n’a pas permis que des accusations soient portées. La rumeur disait que Jimmy Carter lui-même avait annulé l’acte d’accusation.

La corruption à Newark était diversifiée et inclusive. En 1970, Gibson bat le maire sortant Hugh Addonizio, alors mis en examen pour extorsion. Addonizio, qui m’a remis mon prix Eagle Scout, a ensuite été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison.

En 1982, alors que Gibson briguait son quatrième mandat, la politique à Newark était devenue essentiellement une affaire entièrement noire. Le principal adversaire de Gibson était le président du Black City Council, Earl Harris. Les Italo-Américains exerçaient encore beaucoup de pouvoir, mais c’était en grande partie dans les coulisses. « La mafia a détruit l’agence », m’a dit Imelda à une occasion. L’ancien directeur de la Housing Authority avait en effet été mis en examen pour extorsion. C’était apparemment une sorte de tradition.

