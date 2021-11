Meilleure réponse: Oui, votre téléphone devrait passer automatiquement à l’heure d’été ou à l’heure d’été. À moins que vous n’ayez un très vieux téléphone Android ou si vous vous êtes déjà mêlé des paramètres d’heure et de date, vous ne devriez rien avoir à faire.

Qu’est-ce que l’heure d’été ?

Deux fois par an, les horloges changent (pour la plupart d’entre nous). Nous « avançons » une heure au début de l’année, puis « reculons » une heure plus tard dans l’année. Selon l’endroit où vous vivez, cela se produit un jour différent – c’est assez compliqué. Cette confusion amène inévitablement les gens à se demander ce qu’ils doivent faire avec leur téléphone Android pour que les choses fonctionnent juste après le changement.

Quand l’heure d’été prend-elle effet ?

L’heure d’été a commencé au printemps dernier le dimanche 14 mars 2021 à 3 h HNE. Pour rappel, c’est à ce moment que nos horloges avancent d’une heure. Les horloges reculeront à nouveau lorsque l’heure d’été se terminera le dimanche 7 novembre 2021 à 3 h HNE.

Mon téléphone passera-t-il automatiquement à l’heure d’été ?

Nous avons de bonnes nouvelles ici – vous ne devriez pas avoir à faire quoi que ce soit ! À moins que vous ne soyez entré dans les paramètres de votre téléphone et que vous n’ayez quitté l’heure automatique du réseau (auquel cas vous savez déjà quoi faire), vous n’aurez rien à faire. Votre téléphone Android vérifiera automatiquement le réseau pour la date et l’heure correctes et s’allumera tout seul pendant la nuit, en modifiant l’heure du système afin que des éléments tels que les calendriers et les alarmes soient toujours corrects.

C’est la meilleure chose que vous n’aurez jamais à faire pour votre téléphone !

La même chose s’applique lorsque d’autres parties du monde avancent ou reculent d’une heure sur leur horaire, ou si vous voyagez dans ces endroits et que vous postulerez toujours dans six mois lorsque nous changerons à nouveau. Plus concrètement, il permet également à nos téléphones de connaître l’heure locale correcte lorsque nous volons ou conduisons vers un fuseau horaire différent.

Que faire si mon téléphone est éteint ou éteint ?

Si votre téléphone est éteint pendant le changement d’heure, il devrait passer à l’heure d’été une fois qu’il est allumé et se reconnecte à votre réseau cellulaire. Si vous rencontrez des problèmes avec les paramètres de votre téléphone, nous vous encourageons à contacter votre opérateur.

Comment vérifier vos paramètres d’heure d’été sur un appareil Pixel ou Android stock

Si vous vous inquiétez de la capacité de votre téléphone à changer l’heure automatiquement, il est facile de vérifier si vos paramètres sont corrects.

Ouvrez votre Paramètres application. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système.

Appuyez sur Date et heure.

Source : Android Central Appuyez pour activer le Utiliser le réglage de l’heure fourni par le réseau.

Appuyez pour activer le Utiliser le paramètre de fuseau horaire fourni par le réseau.

Source : Android Central

Comment vérifier vos paramètres d’heure d’été sur un téléphone Samsung Galaxy

Certains téléphones Android de fabricants comme Samsung ont un processus légèrement différent. Voici comment vérifier que vos paramètres sont corrects sur un téléphone Samsung Galaxy.

Ouvrez le Paramètres application. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Direction générale.

Appuyez sur Date et l’heure.

Source : Android Central

Activez le Date et heure automatiques réglage.

Source : Android Central

Beaux rêves!

Maintenant que votre téléphone Android est configuré pour passer automatiquement à l’heure d’été, vous pouvez être tranquille en sachant que vous ne manquerez pas votre réveil le lundi matin.