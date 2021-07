Mon téléphone peut-il jouer à Apex Legends Mobile ?

Meilleure réponse: Apex Legends Mobile est actuellement disponible en version bêta fermée pour les appareils Android exécutant Android 6.0 et versions ultérieures. EA indique que la liste finale des appareils pris en charge pourrait s’étendre à l’avenir une fois sa version complète publiée.

Qu’est-ce qu’Apex Legends Mobile ?

Apex Legends Mobile est une nouvelle expérience de bataille royale développée par Respawn spécifiquement pour les appareils mobiles. Comme Apex Legends sur consoles, il présente une poignée de personnages héros, surnommés Legends, avec des capacités uniques qui peuvent être utilisées pendant les matchs. Il n’inclura que la carte originale Legends et World’s Edge du jeu principal lors de son lancement.

Quels appareils Android prennent en charge Apex Legends Mobile ?

Au cours de sa période bêta, Apex Legends Mobile fonctionne sur les appareils Android avec Android 6.0 et versions ultérieures. Sorti en 2015, Android 6.0 est un système d’exploitation assez ancien et n’est plus pris en charge par les mises à jour des correctifs de sécurité. Cependant, si vous avez acheté un téléphone plus récent au cours des cinq dernières années environ, votre téléphone devrait pouvoir l’exécuter.

Respawn note également que sa liste d’appareils pris en charge s’allongera avec la sortie complète du jeu, ce qui signifie qu’il sera probablement jouable sur tous les meilleurs téléphones Android comme le Galaxy S21 et le Google Pixel 5.

Comment puis-je télécharger la version bêta d’Apex Legends Mobile ?

Apex Legends Mobile n’est actuellement disponible qu’en version bêta en Inde et aux Philippines. Cependant, il devrait bientôt s’étendre à l’Indonésie, au Pérou, à la Colombie, à l’Égypte et au Liban, avec un déploiement plus important plus tard cette année. Une fois disponible, vous devriez pouvoir vous pré-inscrire sur le Google Play Store.

Bataille royale

Apex Legends Mobile

Conçu spécifiquement pour les appareils mobiles

Vos légendes préférées arrivent très bientôt sur les appareils mobiles Android. Bien qu’il ne prenne pas en charge le jeu croisé avec la version console, les joueurs peuvent sauter dans World’s Edge dans Apex Legends Mobile et prendre tout leur plaisir en déplacement.