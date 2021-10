Mona Rodriguez tire sur un possible homicide: la police

La police de Long Beach, en Californie, a ouvert une enquête pour homicide sur le meurtre par un agent de sécurité scolaire d’une adolescente décédée après que sa famille l’a retirée du système de réanimation.

Mona Rodriguez, 18 ans, est décédé huit jours après avoir reçu une balle dans la tête le 27 septembre par Eddie F. Gonzalez, qui à l’époque était agent de sécurité scolaire auprès du district scolaire unifié de Long Beach (LBUSD).

Peu avant 15h15, Rodriguez avait été impliqué dans une bagarre avec une fille de 15 ans dans un parking près du lycée Millikan, a rapporté le Long Beach Post. Gonzalez est intervenu. Rodriguez est entrée sur le siège passager avant d’une berline grise à proximité conduite par son petit ami, selon un rapport du Washington Post.

Une vidéo de spectateur montre Gonzalez s’approchant de la voiture. Peu de temps après, la voiture s’éloigne, et c’est à ce moment-là que Gonzalez est vu en train de tirer avec son arme sur la voiture.

Dans un communiqué de presse, la police de Long Beach a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur la fusillade en tant qu’homicide « à la lumière du » décès de Rodriguez.

Yessica Loza, qui dit être la cousine de Rodriguez, a créé un GoFundMe le lendemain de la fusillade pour soutenir la famille de Rodriguez, y compris son fils en bas âge.

« Mona laisse derrière elle sa mère, ses 4 frères et sa sœur, mais surtout, elle laisse derrière elle son petit garçon de 5 mois, Isael », a écrit Loza. «Elle était intelligente, belle, aimante et tous ceux qui la connaissaient savaient à quel point son cœur était grand, à quel point elle était pleine de vie et à quel point elle aimait sa famille mais surtout son fils qui était toute sa vie, sa fierté et sa joie… [S]il avait toute la vie devant elle et à cause d’un acte imprudent commis par un gardien de sécurité de l’école, un petit garçon de 5 mois s’est retrouvé sans mère et nous avons tous perdu quelqu’un que nous aimions tant.

Dans un article ultérieur, Loza a écrit que Rodriguez avait été retirée de l’assistance respiratoire « après avoir fait don de ses organes pour sauver la vie de 5 personnes ».

« Elle a fait don de son cœur, de son foie, de ses reins et de ses poumons », indique le communiqué.

« Nous voulions également vous faire savoir comment les médecins et les infirmières ont donné à Mona une célébration de héros dans le couloir alors qu’elle était emmenée dans la salle d’opération et ils ont même joué sa chanson préférée pour elle », a ajouté Loza.

Le LBUSD a licencié Gonzalez mercredi, a rapporté le Daily Beast.

« Après notre examen interne, nous avons clairement vu les domaines où l’employé a enfreint la politique du district et n’a pas répondu à nos normes et attentes », a déclaré le surintendant. Jill Boulanger dit, selon le Daily Beast. «Nous pensons que la décision de mettre fin à l’emploi de cet officier est justifiée, justifiée et, franchement, la bonne chose à faire.»

Gonzalez avait rejoint le LBUSD en tant qu’agent de sécurité scolaire plus tôt cette année, selon un article du Long Beach Post. Il avait auparavant servi comme officier de police dans les villes de Los Alamitos et de la Sierra Madre en Californie du Sud, ne passant que quelques mois dans chaque endroit.

Un porte-parole du district scolaire a déclaré à CNN que Rodriguez n’était pas étudiant à Millikan. Elle avait déjà été élève dans une autre école du district.

Les agents de sécurité scolaire sont « des agents armés employés par le district scolaire unifié de Long Beach », selon le rapport du Long Beach Post. « Ce ne sont pas des agents de la paix à part entière comme ceux employés par les services de police, mais ils portent des armes à feu et travaillent en étroite collaboration avec le service de police de Long Beach. »

Vous pouvez regarder la vidéo du spectateur via le Long Beach Post ci-dessous.

[Image via GoFundMe]

