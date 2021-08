Monaco (1-2) : les trois premiers points pour Monaco

29/08/2021 à 16h39 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Monaco a battu Troyes (1-2) dans le match correspondant à la quatrième journée de Ligue 1 disputée au stade de l’Aube. Les deux équipes sont venues au duel à la recherche d’ajouter des points dans leur casier après les derniers résultats obtenus. Troyes est revenu d’un match nul 1-1 contre Strasbourg tandis que l’AS Monaco a cherché sa première victoire en championnat après sa défaite à domicile face au Racing de Lens.

TRO

LUN

Troyes

Gallon, El Hajjam (Azamoum, 71′), Giraudon, Salmier, Kouame, Tardieu, Ripart, Biancone (Lumeka, 77′), Chambost (Kabore, 54′), Mama Baldé (Domingues, 77′) et Touzghar.

Monaco

Nübel, Aguilar, Maripán (Disasi, 65′), Badiashile Mukinayi (Matsima, 75′), Caio Henrique, Fofana, Tchouameni, Gelson Martins (Matazo, 86′), Jean Lucas (Isidor, 64′), Diop (Jakobs, 86′) et Ben Yedder.

Buts

0-1 M.39 S. Diop. 1-1 M.50 : Aguilar (pp). 1-2 M.57 S. Diop.

Arbitre

Johan Hamel. TA : Maripán (27′), Tchouameni (47′) et El Hajjam (67′).

Incidents

Match correspondant à la troisième journée de Ligue 1 disputée au stade de l’Aube.

Ainsi, le match commençait face aux visiteurs qui dominaient et avaient les occasions les plus dangereuses durant les quarante-cinq premières minutes. Les fruits ne sont pas arrivés pour le groupe dirigé par Niko Kovac, qui a essayé mais était continuellement avec un bon Gauthier Gallon. Cependant, tout est devenu très cher lorsque nous sommes arrivés à la remise de la première partie. Sofiane Diop il a ouvert le score et mis l’avantage pour Monaco avant la pause.

En deuxième mi-temps, les forces ont égalisé et Troyes a commencé la seconde quarante-cinq minutes en meilleure forme. Il n’a pas fallu longtemps pour égaliser les forces également sur le tableau de bord et grâce à une action malheureuse, Ruben Aguilar il a égalé le “match” avec un but contre son camp. Il restait encore beaucoup de match à jouer mais Monaco réagirait rapidement. Juste six minutes plus tard, encore une fois Sofiane Diop mis l’avantage pour Monaco, réalisant un doublé pour son propre compte.

Il y avait plus d’occasions et le score pouvait être modifié dans certains sets du match. Cependant, le doublet de Diop il suffisait à l’AS Monaco d’inscrire ses trois premiers points en Ligue 1. Lors du prochain match de championnat, Troyes se rendra au FC Metz et l’AS Monaco recevra l’Olympique de Marseille.