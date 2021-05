Monaco a montré que la cohérence était si importante

Mika Hakkinen a déclaré que le Grand Prix de Monaco avait montré la valeur de la constance alors que Max Verstappen prenait la tête du championnat des pilotes.

À l’approche du week-end à la dérive de Lewis Hamilton, Verstappen a scellé une victoire impressionnante après sa deuxième qualification, tandis que Hamilton n’a pu gérer que septième après une performance décevante samedi.

Le résultat a laissé le Néerlandais avec un avantage de quatre points en tête du classement et a signifié qu’il a terminé dans les deux premiers dans chacune des cinq premières courses de la saison.

Verstappen n’a jamais dirigé le championnat des pilotes de Formule 1 dans le passé et Hakkinen a déclaré que c’était «incroyable» pour lui d’y parvenir à Monaco.

«C’est incroyable de penser que Max Verstappen mène le championnat du monde après avoir remporté le Grand Prix de Monaco dimanche», écrit-il dans sa chronique Unibet. «De plus, Red Bull devance désormais Mercedes-Benz.

«Malgré le début de la saison avec une voiture très rapide, il semblait que Red Bull avait rendu l’avantage à Mercedes, Lewis Hamilton remportant trois des quatre premières courses.

«Ce que dimanche a montré, cependant, c’est que la cohérence est si importante dans ce domaine. La deuxième victoire de Max de la saison s’ajoute à trois 2ièmes places. Il est en forme à chaque course, et c’est ce que vous devez faire si vous voulez gagner le championnat du monde.

«C’est incroyable de réaliser que Max n’a jamais dirigé de championnat de course automobile de sa carrière. Entre le karting et la Formule 1, il n’a fait qu’une saison de course automobile, en Formule 3, donc je ne suis pas surpris qu’il apprécie l’expérience d’être au sommet après Monaco. Quel endroit spécial pour atteindre ce résultat. »