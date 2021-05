Monaco a un projet en quoi croire

05/03/2021 à 11:14 CEST

Un bon travail, tôt ou tard, finit par porter ses fruits. À Monaco, ils sont donc arrivés encore plus tôt que prévu. Après les saisons où le club a été contraint de vendre ses diamants les plus précieux (Mbappé, Bernardo Silva et Lemar, entre autres) ou là où il a même dû composer avec le goût amer de se battre pour la relégation avec les plus petits, c’est maintenant au tour des fans de s’exciter à nouveau.

Malgré la défaite dimanche dernier face à Lyon qui les a séparés de la lutte pour le titre, il y a peu de reproches pour le travail effectué par Niko Kovac et l’ensemble de la structure sportive. L’objectif principal du coach croate était de jeter les bases du nouveau projet et d’essayer de remettre l’équipe en Europe … Et double succès déjà assuré.

Basé sur la discipline, la rigueur et la proximité avec les joueurs, comme le rapporte le club, Kovac a réussi à endurer 35 jours dans la lutte pour le titre de Ligue 1, a l’équipe en demi-finale de Coupe et se battra désormais pour une place dans la prochaine Champions. Le tout en quelques mois, depuis l’arrivée de Paul Mitchell et du Croate en Principauté.

Je travaille dans les bureaux

La beauté de ce projet n’aurait pas de sens sans la figure du directeur sportif. S’entraînant avec succès dans des clubs de la stature du RB Leipzig ou de Tottenham, Mitchell a proposé des idées très claires: Kovac serait le coach, la politique de vente devait changer pour s’assurer que les jeunes talents restent et font grandir le club, et l’équipe a dû être construite sur la base d’un bon lot de jeunes qui ont combiné avec l’expérience du Cesc, Ben Yedder et de l’entreprise.

Du club, ils n’avaient aucun doute non plus. «L’été dernier, nous avons ouvert un nouveau chapitre et jusqu’à présent, nous avons une très bonne saison. Celui-ci certifie les orientations décidées avec la mise en œuvre de une stratégie sportive claire et avec les arrivées de Paul Mitchell et Niko Kovac. Ces élections portent déjà leurs fruits », a déclaré Oleg Petrov, vice-président de Monaco. Bonnes idées et soutien total.

Même ainsi, non seulement avec des idées, le club a grandi. Il l’a également fait dans les infrastructures. En janvier 2019, un nouveau centre sportif a été inauguré qui devrait développer le potentiel non seulement de la première équipe, mais aussi du football de base.

La rénovation descendante de la structure sportive a été la clé, comme cela a également été important, du club comme souligné, l’arrivée de James Bunce au département de la performance. C’est un département de performance qui a parfaitement fonctionné. L’équipe de Kovac n’a subi pratiquement aucune blessure.

Excellentes performances sportives

Tout ce bon travail des bureaux, souvent oublié pour comprendre le succès d’un club, a servi à ce que Kovac, soutenu par tous les niveaux, forme une équipe capable de devenir l’une des équipes les plus en forme de toute l’année 2021.

Sur les 22 matchs disputés par Monaco cette année, ils n’en ont perdu que deux. Ce n’est pas par hasard. En plus d’être l’équipe la plus performante de Ligue 1 aux côtés du PSG, l’équipe monégasque s’est également imposée comme une équipe qui sait bien fermer son but.

Ensuite, bien sûr, il y a le talent d’une équipe très complète, à la fois en partants et en remplaçants. Les déjà bien connus Ben Yedder, Cesc Fàbregas, Sidibé, Volland (l’un des meilleurs de toute la ligue) ou encore Maripán, ont été rejoints par de jeunes talents qui explosent ces derniers mois comme Sofiane Diop, Tchouaméni ou Badiashile.

De plus, le banc Monaco propose également des solutions. En fait, l’équipe monégasque est l’équipe qui a marqué le plus de buts avec des joueurs sortis du banc dans les cinq ligues majeures d’Europe.

Une combinaison de partants et de remplaçants et de jeunesse et d’expérience que Kovac sait parfaitement gérer. Cesc Fàbregas mérite une mention spéciale, qui est devenu un «père» pour de nombreux jeunes qui commencent à émerger. Monaco se battra cette saison pour être une équipe de champions. Pour l’instant, vous savez que ce que vous construisez est très beau.