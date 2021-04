Monaco bat Metz aux tirs au but

06/04/2021 à 22:01 CEST

La loterie des tirs au but a souri à Monaco en huitième de Coupe de France. Ils ont fait match nul 0-0 contre Metz et, dans une compétition où il n’y a pas de prolongation, tout a été décidé à partir de onze mètres. Là, ceux de la Principauté sont victorieux.

LUN

RENCONTRÉ

Monaco

Majecki; Sidibé, Maripán, Badiashile (Disasi, 46 ‘), Ballo Toure (Henrique, 68’); Fofana, Matazo (Tchouameni, 79 ‘); Diatta (Jovetic, 68 ‘), Volland, Martins (Fàbregas, 59’); Ben Yedder.

Metz

Oukidja; Centonze, Bronn, Kouyate, Fofana, Delaine; Maiga, Angban, Boulaya (Sarr, 60 ‘), Vagner (Yade, 61’); Leya (Ambrose, 61 ‘).

Buts

Il n’y avait pas. 5-4 aux tirs au but.

Arbitre

J. Pignard. TA: Angban (65 ‘)

Incidents

Match joué au Stade Louis II.

Cela a coûté plus que le compte aux Monégasques, qui venaient d’approuver quatre buts à Metz en compétition nationale et tTous ont prédit un autre jeu confortable pour les élèves de Kovac. Et plus encore quand, après deux minutes, Gelson Martins avait déjà la première. Cependant, les forces ont été égalisées et l’équipe visiteuse a su contrer les attaques des Monégasques, et Jovetic, dans la dernière étape, a eu le plus clair quand il a frappé la barre transversale.

Jusqu’à ce que l’inévitable soit atteint. Aux tirs au but. Ils ont tous marqué le leur quand Maiga, un joueur de Metz, a commis une erreur. Fabregas a marqué et il était inutile pour Bronn d’envoyer le cuir au fond des filets, parce que Jovetic, avec la pression qu’avait le coup, n’a pas manqué. Monaco, aux quarts. Et demain plus de Coupe.