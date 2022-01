Monaco et Marseille ne veulent pas de surprises en Coupe

01/01/2022 à 19:15 CET

Adrià Léon

Les Marseillais et les Monagas joueront leurs seizièmes de finale demain matin contre Chauvigny et Quevilly-Rouen respectivement.

L’ensemble des Jorge Sampaoli vous visiterez le Chauvigny (21h00), l’une des noix de coco du National 3, la troisième division française, pour tenter de continuer à avancer dans ce qui constitue un bon début de saison. A l’ensemble du Vélodrome, s’il n’y a pas de changement, il le conduira à nouveau Dimitri paye, qui à 34 ans réalise l’une de ses meilleures saisons en nombre : 8 buts et 8 passes décisives dans les 20 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent.

Monaco, quant à lui, devra prendre d’assaut le stade Robert-Diochon, domicile de Quevilly-Rouen en Ligue 2, qui occupe actuellement la onzième position du classement. La rencontre se jouera à 18h30. et ce pourrait être la dernière avec Niko Kovac à la barre après l’arrivée plus que possible de Philippe Clément. D’après ‘L’Equipe’, L’équipe monégasque pourrait déjà voir la relève de Kovac fermée, ce qui pourrait même entraîner une absence dans ce tour de Coupes. Le remplaçant serait Philippe Clément, sélectionneur belge du Club de Bruges, qui serait déjà à la recherche d’un remplaçant. Clément arriverait au stade Luis II avec jusqu’à trois assistants, également du club belge.

Le Croate, pour ce match de coupe, continuera sans pouvoir compter sur Matsima, Jean Lucas, Diop, Diatta, Aguilar ou Cesc Fabregas.