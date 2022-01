Monaco « le podium le moins agréable de ma carrière »

Il a obtenu une excellente P2 à Monaco, mais Carlos Sainz s’est demandé ce qui aurait pu être après les qualifications.

Les deux pilotes Ferrari étaient en excellent contact autour de la Principauté le samedi du week-end monégasque, Charles Leclerc et Sainz devançant Mercedes et se mettant dans la lutte pour la pole contre Max Verstappen.

Leclerc a été le plus rapide de tous après les premiers runs. Sainz était à un quart de seconde, mais il est devenu violet dans le premier secteur et lui et d’autres savaient qu’il avait la chance d’obtenir sa première pole position en Formule 1.

Mais le coéquipier de Sainz a fait sortir le drapeau rouge en fin de séance, après avoir endommagé sa voiture en heurtant le mur à l’intérieur de la deuxième partie du complexe de la Piscine.

Cela a contrecarré les chances de quelqu’un d’autre de faire un autre tour lancé, ce qui a laissé Sainz déçu par une place de départ P4.

Il a ensuite terminé confortablement deuxième derrière Verstappen dans la course, mais ses chances de victoire étaient minces dès le départ, compte tenu de la difficulté de doubler dans les rues de Monaco.

En conséquence, le pilote Ferrari a déclaré qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour surmonter la colère de partir plus bas sur la grille qu’il ne l’avait prévu.

« Monaco est le podium le moins agréable de ma carrière », a déclaré l’Espagnol à Marca. « J’étais vraiment énervé dimanche. Qu’est-ce qui s’est passé avec Charles et tout ça [in qualifying].

« Je me souviens que je ne me suis pas remis de la déception pendant trois jours car c’était ma première chance de gagner une course et de décrocher la pole.

Leclerc devait débuter en pole lors de sa course à domicile, mais un problème de boîte de vitesses lors de ses tours de chauffe le dimanche l’a bouleversé car il n’a pas pu démarrer du tout.

Sainz a battu de justesse son coéquipier au cours de la saison au classement des pilotes, et le duo a noué de bonnes relations en travaillant ensemble chez Ferrari.

Il connaît le calibre du pilote auquel il est confronté à la Scuderia, mais Sainz a déclaré que sa compréhension de sa voiture s’améliorait au fil de l’année, ce qui signifiait qu’il pouvait tirer le meilleur parti de lui-même.

« Chez Ferrari, j’ai affronté l’un des pilotes les plus rapides que j’aie jamais affrontés. Un pilote très complet », a ajouté Sainz.

« Je viens de deux très bonnes années chez McLaren. Je n’avais pas peur d’affronter qui que ce soit ou quoi que ce soit. La première mi-temps a été difficile.

« J’ai dû m’adapter, mais en deuxième mi-temps, j’ai commencé à aller très vite et à me sentir très à l’aise avec la voiture.

« Cela m’a permis de faire des résultats et des courses au niveau que j’attendais de moi-même. »