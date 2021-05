Monaco l’un des tours les plus exaltants de l’année

Le pilote Williams George Russell a décrit Monaco comme «l’un des tours les plus exaltants et passionnants de la saison» avant le retour de la course après une absence d’un an.

Le Grand Prix de Monaco 2020 a été annulé en raison de la pandémie COVID-19, mais la principauté accueillera la cinquième manche de ce qui a été une saison 2021 passionnante jusqu’à présent.

Russell a continué d’impressionner lors des qualifications pour Williams, mais l’équipe n’a pas encore marqué de point, avec son dernier top 10 à venir au Grand Prix d’Allemagne 2019.

Cependant, avec des qualifications plus importantes à Monaco qu’à n’importe quelle autre course, Russell devrait avoir l’espoir d’obtenir un résultat solide, à condition qu’il puisse clouer son tour samedi.

«J’ai vraiment hâte à Monaco», a-t-il déclaré. «C’était dommage de rater la course l’an dernier en raison du calendrier remanié, car c’est l’un des tours les plus exaltants et passionnants de la saison.

«Ce sera formidable d’être de retour, et j’ai hâte de me mettre sur la bonne voie et de vivre l’expérience globale de Monaco. Ce sera également un énorme week-end pour l’équipe alors que nous marquons notre 750e course, ce qui est une réalisation incroyable et à laquelle je suis fier de faire partie.

Williams, responsable de la performance des véhicules, Dave Robson, a fait écho aux paroles de Russell sur le repère de l’équipe et a expliqué qu’ils étaient impatients de tirer parti de «l’élan» récent.

“Revenir dans les rues de Monte-Carlo est un grand moment de la saison, et un signe que les choses continuent à revenir à la normale”, a ajouté Robson.

«N’ayant pas été ici depuis 2019, nous avons désespérément besoin de faire sortir les voitures sur la piste serrée et sinueuse et de voir comment le circuit a évolué au cours des deux dernières années. Venant de Barcelone, nous ne pourrions pas avoir un contraste beaucoup plus grand dans le style et la disposition du circuit, mais les exigences de base de la voiture resteront inchangées, la confiance du conducteur étant cruciale pour le succès.

«Avec seulement 60 minutes de séances d’essais, la piste sera probablement occupée et par conséquent, il sera difficile de réaliser des tours propres de haute qualité. Tester de nouvelles pièces est très difficile à Monaco et nous consacrerons donc la majeure partie de notre temps sur la piste à faire entrer la voiture et les pilotes sur le circuit routier en vue de la très importante séance de qualification de samedi.

«Pirelli a naturellement apporté ses composés les plus doux à cet événement et ce sera la première fois que nous courrons avec cette combinaison en 2021. Tous les composés devraient offrir une longue durée de vie et une faible dégradation, mais le pneu Hard pourrait s’avérer un composé difficile à conserver dans sa fenêtre de travail idéale.

«Nous sommes impatients de relever le défi de ce célèbre circuit urbain et de voir les performances que nous pouvons trouver de la FW43B et des pilotes. Toute l’équipe a été encouragée par nos progrès récents et tient à maintenir l’élan ici à Monte Carlo.