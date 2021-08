Monaco ouvre le rideau sur la Ligue 1

in

06.08.2021 à 21:01 CEST

Arnau montserrat

L’été footballistique est terminé et les compétitions reviennent sur le ring. Alors que la Liga ou la Premier League le feront le week-end prochain, la France ou le Portugal ouvrent le rideau aujourd’hui. Dans le cas de la Ligue 1, Le Monaco de Kovac sera le premier à réussir l’examen face à Nantes ce soir à partir de 21h00.

L’équipe de la Principauté a déjà disputé un match officiel cette saison. Il l’a fait contre le Sparta Prague lors des tours de qualification pour se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont gagné 0-2 en République tchèque, laissant l’égalité pratiquement ouverte au jugement. Ce sera déjà un bon shoot sur les jambes pour affronter la visite d’un Nantais qui la saison dernière a été miraculeusement sauvé. Il a dû jouer les barrages de relégation pour maintenir l’élite du football français. Et qu’ils ont perdu le match retour contre Tolouse 0-1 à domicile. Ils ont sué de l’encre.

PSG, favori

Blessé par la défaite de l’an dernier en championnat de France, le Paris Saint-Germain, avec des renforts avec celui de l’Espagnol Sergio Ramos et en attendant la continuité ou non de Kylian Mbappé, entame ce week-end une nouvelle saison avec l’intention de récupérer son trône dans une année à laquelle le football français fait face pleine d’incertitudes dues à la pandémie et au manque de clarté des contrats télévisuels. Ces crises, qui ont laissé plusieurs clubs au bord de la faillite, ont été mieux surmontées par le PSG, qui bénéficie du soutien financier du Qatar, bien supérieur à celui des autres clubs.

Dans ce contexte, le club de la capitale est celui qui s’est le plus renforcé, qui a accru sa part de favoritisme pour regagner le sceptre que Lille lui a arraché l’an dernier, le seul qu’il a laissé filer en dix ans de présence qatarie. à côté de celui de 2017. ‘Les Parisiens’ feront leurs débuts demain contre Troyes à 21h00, un rival nouvellement promu en Ligue 2. Ils n’avaient plus joué dans la compétition de haut niveau depuis la saison 17/18.

L’Olympique de Lyon fera également ses débuts ce samedi, sans leur référence ci-dessus, Memphis Depay, un renfort de luxe pour le Barça. Pour sa part, le tenant du titre brûlera ses premières cartouches de défense dimanche contre Metz. Une ligue française passionnante est présentée. Monaco démarre.