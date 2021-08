Monaco, PSV et Benfica condamnent son laissez-passer

10/08/2021 à 23h08 CEST

Arnau montserrat

Ils ont condamné au match aller et ont terminé le match retour. Les trois ‘noix de coco’ de l’avant-dernier tour pour accéder à la prochaine Ligue des champions n’ont pas cédé et seront au tour final qui leur donne un ticket pour la phase de poules. Monaco de Kovac a gagné 0-2 au match aller et a endossé trois autres au Slavia Prague chez Louis II. Les Tchèques ont marqué à dix minutes de la fin mais Diop a inscrit le 3-1 au final.

Soirée placide aussi pour le PSV Eindhoven. Il est venu avec un 3-0 récolté à domicile il y a une semaine mais a également battu un Midtjylland à domicile qu’il n’a pas pu répéter l’exploit d’éliminer le Celtic de Glasgow dans les tours précédents.

Benfica a clôturé la session plénière plus tard. Les joueurs lisboètes ont joué 0-2 au match aller contre le Spartak Moscou, qui n’avait pas le choix ni d’entrer en égalité malgré près de 60 minutes qui l’ont maintenu à 0-0 à Da Luz. Ceux que Joao Mario a pris pour ouvrir la boîte. Gigot, dans son propre but, a mis la touche finale au classement des Portugais.

La journée

Dans le reste des matchs, le point culminant a été l’élimination de l’étoile rouge aux mains du shérif Tiraspol de Moldavie. La victoire de l’équipe de Moldavie à domicile a suffi à combler le nul obtenu en Serbie.

Ferencvaros est tombé face au Slavia Prague mais les Tchèques étaient à un but, au moins forçant la prolongation. Le Shakhtar a tenu ses promesses et a éliminé le Belge Genk. Il aura l’os dur car il affrontera Monaco. Ludogorets a dû transpirer davantage car ils ont dû disputer des prolongations et battre l’Olympiacos aux tirs au but.

Les autres qualifiés pour le dernier tour des tours de qualification pour accéder à la Ligue des champions étaient Malmö, qui a éliminé les Rangers, Young Boys, Zagreb de Steven Gerrard, avec une victoire contre le Legia Varsovie à domicile.