Monaco ravi de la signature de Myron Boadu

05/08/21 à 18:12 CEST

Jordi Pozo

Les choses semblent aller bien en Principauté. L’AS Monaco a annoncé mercredi l’incorporation de Myron Boadu, le jeune attaquant néerlandais, en échange de 17 millions d’euros et son vice-président, Oleg Petrov, a voulu évaluer dans ‘RMC Sport’ le dernier ajout et la performance globale de l’entité pendant le marché des transferts actuel.

🇲🇨🤝🇳🇱 #BienvenueMyronpic.twitter.com/6urBPUgrCs – AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) 4 août 2021

“Nous sommes très heureux de l’arrivée de Boadu. Je pense que Monaco a eu une très bonne fenêtre de transfert. Nous sommes satisfaits et proche de la fin de la composition de notre équipe, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de changements. L’équipe est forte et si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, nous nous serons renforcés », a déclaré le vice-président.

Myron Boadu rejoint les ajouts de Ismail Jakobs et Jean Lucas, respectivement âgés de 21 et 23 ans, qui ont débarqué en Principauté ces dernières semaines dans le but de renforcer l’équipe en vue d’une éventuelle participation à la Ligue des Champions, un pas de plus après la victoire 2-0 de mercredi sur le Sparta Prague.