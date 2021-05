Monaco, une victoire incontournable pour les chances de titre de Max Verstappen

Max Verstappen a désespérément besoin de renverser la dynamique qui a basculé vers Lewis Hamilton… et Monaco est l’occasion parfaite.

Red Bull est sorti des blocs en tirant cette saison alors qu’il tentait de remporter un premier titre Pilotes et Constructeurs depuis 2013, mais lentement Mercedes et Hamilton ont repris le contrôle.

Avec trois victoires dans les quatre premières courses, Hamilton a résisté à la pression pour prendre une avance de 14 points sur Verstappen dans le Grand Prix de Monaco, et il devient clair que le jour de la course, l’avantage du rythme est de retour avec Mercedes.

Certes, Portimao et Barcelone étaient des pistes qui ont favorisé la formation allemande comme prévu, mais le prochain est le lieu qui défend le talent du pilote par-dessus tous les autres, à savoir les rues de Monte Carlo, domicile du Grand Prix de Monaco.

Joyau de la couronne de tous les circuits urbains, Monaco est un tour de 2,07 m d’adrénaline pure alors que les pilotes enfilent leurs voitures entre les barrières.

Confortablement la piste la plus courte de la Formule 1, Monaco fait son retour après une annulation forcée par COVID en 2020, et son retour est opportun pour Verstappen qui a sérieusement besoin d’une piste où sa conduite peut à nouveau faire la différence critique.

Red Bull n’a peut-être gagné qu’une seule fois lors de ses sept dernières visites à Monaco, mais l’accent mis sur le talent des pilotes signifie que le peloton est toujours plus proche ici qu’aux autres étapes du calendrier.

Cependant, le plus gros inconvénient de Monaco est la difficulté de dépassement. La pole est absolument vitale ici, et si vous gardez la tête à court terme jusqu’au virage 1, alors la victoire a déjà fait un pas de géant vers ce pilote.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

14 points peuvent ne pas sembler un énorme écart, mais plus Hamilton le construit lentement, plus Verstappen devra compter sur un DNF rare pour son rival.

Il y a des courses à venir qui devraient davantage convenir à Red Bull, la Hongrie, Singapour et le Mexique viennent à l’esprit. Mais d’ici là, il pourrait être trop tard, et la victoire de Verstappen au Grand Prix de Monaco est donc cruciale.

Bien sûr, Monaco est une piste qui suscite toujours des surprises, et donc Hamilton et Verstappen, les stars habituelles du spectacle en 2021, rencontreront probablement une concurrence supplémentaire.

Valtteri Bottas et Sergio Perez sont les plus évidents, mais McLaren et Ferrari planent juste derrière cette bataille Mercedes / Red Bull et sentiront sûrement une chance de bouleversement.

De retour à Imola, Lando Norris a prouvé qu’il y avait un rythme sérieux sur un tour dans cette McLaren, se faisant un prétendant choc pour la pole. Charles Leclerc, quant à lui, chez Ferrari, aura désespérément besoin d’un résultat solide lors de sa course à domicile.

Et de l’autre côté des garages respectifs, vous trouverez Daniel Ricciardo et Carlos Sainz. L’expérience compte pour maîtriser Monaco, et les deux pilotes l’ont en abondance.

Ricciardo est en fait le dernier vainqueur non-Mercedes à Monte Carlo, remportant la victoire de Red Bull en 2018, deux ans après avoir perdu si cruellement la victoire au GP de Monaco 2016.

Alpine a fait des pas de géant après un début difficile de la campagne 2021, mais c’est le double vainqueur de Monaco, Fernando Alonso, qui revient dans la principauté en tant que rattrapage dans cette équipe.

Alonso n’a pas encore terminé devant Esteban Ocon le jour de la course, alors qu’il ne l’a pas surqualifié depuis la manche d’ouverture à Bahreïn.

L’Espagnol a admis qu’il n’était pas encore à 100% à l’aise dans l’Alpine A521, une perspective décourageante pour se préparer à la jeter sur le circuit serré de Monaco, mais l’expérience devrait être un allié pour Alonso ici. Le moment est venu pour lui de se rétablir en tant que chef d’équipe.

Aston Martin et AlphaTauri pourraient aussi vraiment faire avec un regain de confiance. Attendus pour être fermement dans cette bataille à l’avant du milieu de terrain, les deux ont plutôt été quelque peu laissés pour compte par Ferrari, McLaren et Alpine.

Heureusement, Aston Martin compte également un vainqueur à plusieurs reprises à Monaco dans ses rangs sous la forme de Sebastian Vettel, mais une solide performance d’équipe est nécessaire des deux pour rester en contact avec McLaren maintenant qu’un écart de 55 points s’est ouvert à AlphaTauri, et 60 à Aston Martin.

En attendant, Alfa Romeo, Williams et Haas attendent toujours de se démarquer cette saison.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

De leur propre aveu, Alfa Romeo a besoin d’incidents à venir pour jouer en leur faveur s’ils veulent marquer des points, donc leurs espoirs pour Monaco doivent être élevés car les rapprochements sont très fréquents.

Pour Williams, tout dépend du vent. C’est par accident qu’ils se sont retrouvés avec un FW43B si sensible aux éléments, mais c’est quelque chose qu’ils vont devoir affronter.

Donc, s’il n’y a qu’une petite brise autour de Monaco le week-end de course, George Russell pourrait être en lice pour marquer ses premiers points en tant que pilote Williams, tandis que Nicholas Latifi envisagera le même exploit.

Mick Schumacher de Haas a pu se battre avec Williams aux GP du Portugal et d’Espagne, donc dans les rues de Monaco, il ciblera plus de la même chose.

Quant à Nikita Mazepin, eh bien l’attente de lui autour de Monaco est que ce sera un carnage. Nous savons que le VF-21 n’est pas compétitif, donc le mieux qu’il puisse faire est un week-end propre pour refuser aux critiques ce dont ils ont besoin.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!