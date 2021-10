MONARK fait basculer l’ego et la folie en février

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

MONARQUE est un projet dont vous avez probablement entendu parler ces derniers mois ; c’est un JRPG à venir avec quelques vétérans de Shin Megami Tensei impliqués. La bonne nouvelle est qu’il a maintenant une date de sortie – il arrive le 25 février.

Il y a aussi une nouvelle bande-annonce qui se concentre sur les « adversaires » dans le jeu – la première semble être un lapin en peluche avec une voix impressionnante. Vous pouvez voir cette bande-annonce en haut de la page avec le bref texte de présentation des relations publiques ci-dessous :

Les ennemis abondent entre le monde réel et l’Autre Monde dans MONARQUE! Quels sont vos adversaires énigmatiques ? Quelles sont leurs motivations ? Et vous et vos alliés pouvez-vous vous y opposer ?